La razón por la que Melymel está alejada de los medios

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Poco dada a ofrecer entrevista, la artista urbana Melymel, quien tiene una participación estelar en la película “La Trampa”, explicó a qué se debe que cada vez está más alejada de los medios y más enfocada en trabajar detrás de cámara.

La llamada “mamá del rap” dijo a Listín Diario que se mantiene entre las dos aguas de cantar componer, aunque siempre le ha gustado más lo último ya que “no me gusta la farándula y yo soy una persona que siempre está detrás de cámara”.

“Lo han podido notar que yo no enseño a mi pareja, no he enseñado a mi hijo. Yo soy una tipa que no me gustan los medios, pero me gusta el arte y lamentablemente el arte se canaliza a través de la farándula”, expresó la artista en la gala premier de la cinta de comedia y acción “La Trampa”.

La cantante dijo que se mantiene en su lado porque todo aquí es entretenimiento y controversia “como ven que uno está en su lado buscan la forma de meterte en una controversia”.

Sin embargo, Melymel es una de las artistas que se alza la voz ante cualquier tipo de problemática que afecte a la sociedad. Anteriormente se involucró activamente en las protestas de febrero de 2020, cuando miles de dominicanos se manifestaron por unas elecciones transparente.

La Trampa

Sobre su participación en “La Trampa” la artista interpreta a Patricia, la organizadora de boda e intensa amiga que quiere que quiere tener el control de todo, pero que varios imprevistos y enredos afectaran su trabajo.

“Patricia la odio, así que si ustedes la odian siéntanse bienvenidos al club”, dijo Melymel sobre su personaje en la película.

Con relación a que tiene este proyecto de especial que la hizo regresar al cine, la rapera dijo que en esa industria son más respetuosa y se valora más el trabajo y el talento de cada quién. Asimismo, la “trataron bien” económicamente.

Sinopsis

La trampa cuenta dos historias paralelas, pero con conflictos similares ya que ambas enfrentan una trampa que se debe resolver: por un lado, Aldo (Miguel Cespedes) debe resolver una deuda sospechosa provocada por un juego de azar y por otro lado Jaime (Raymond Pozo) reclama el hurto de unas tierras que son de su propiedad.

Estas historias se cruzan desatando una serie de sucesos y enredos en medio de la celebración de la boda de Laura (Caroline Aquino), cargado de humor y enredos.

La banda sonora está compuesta por música muy variada entre las que destacan temas de los cantantes Gabriel Pagan, Chris Lebrón, Manny Cruz, Ilegales, Musicólogo, Chimbala, entre otros.