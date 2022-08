Olivia Newton-John: la europea que enamoró a América y el mundo

Rubén Peralta Rigaud

Miami, Florida

Olivia Newton-John, quien murió el lunes en su rancho en el sur de California, cantó algunos de los mayores éxitos de las décadas de 1970 y 1980 mientras transformaba su imagen de la virginal chica en una sensual mujer vestida con ropa muy ajustada, un cambio reflejado en miniatura por su papel protagónico en “Grease”, una de las películas musicales más populares de todos los tiempos.

La muerte la sorprendió a los 73 años luego de vivir con un diagnóstico de cáncer de mama desde 1992, aunque en 2017 anunció que el mal había regresado y se había propagado.

En la primera fase de su carrera sedujo a los oyentes con una voz aguda, flexible y cálida por vibrato que combinaba afablemente con el tipo de pop desvanecido que, a mediados de la década de 1970, derivó su estilo a la música country.

Su desempeño en las listas dejó claro ese enfoque. Obtuvo siete éxitos Top 10 en la lista Country de Billboard, dos de los cuales se convirtieron en éxitos No. 1 generales consecutivos en 1974 y '75. Primero fue "I Honestly Love You", coescrita por Peter Allen y Jeff Barry, seguida de "Have You Never Been Mellow", escrita por el productor de muchos de sus álbumes más importantes, John Farrar.

A Olivia le sobrevive su esposo John Easterling; hija Chloe Lattanzi; hermana Sarah Newton-John; hermano Toby Newton-John; sobrinas y sobrinos Tottie, Fiona y Brett Goldsmith; Emerson, Charlie, Zac, Jeremy, Randall y Pierz Newton-John; Jude Newton-Stock, Layla Lee; Kira y Tasha Edelstein; y Brin y Valerie Hall.

Newton-John nació el 26 de septiembre de 1948 en Cambridge, Reino Unido, y emigró a Melbourne, Australia, a los seis años.

A los 14 años, Newton-John formó su primer grupo de chicas y luego estrenó su primer álbum en solitario "If Not for You" en 1971.

En 1974, representó al Reino Unido en el Festival de la Canción de Eurovisión con la canción "Long Live Love"; terminó cuarta detrás de "Waterloo" de ABBA.

A pesar de las preocupaciones de que era demasiado mayor (a los 29 años) para interpretar de manera convincente a una estudiante de secundaria de la década de 1950 en "Grease", la actuación revelación de Newton-John junto a John Travolta salió el mismo año que su álbum de 1978, que obtuvo doble platino, "Totally Hot".

La cima de su vida artística le llegó en 1978 cuando le presentaron al productor estadounidense Allan Carr, quien quedó prendada de sus encantos y la fichó para la película musical "Grease", que protagonizó junto a Travolta y causó verdadero furor, convirtiéndose en el musical más taquillero de Hollywood.

Newton-John regresó a la pantalla para "Xanadú" con Gene Kelly en 1980.

En 1983, protagonizó nuevamente junto a Travolta la comedia romántica "Two of a Kind". Newton-John también apareció en la película "Sordid Lives" y su serie derivada de televisión por cable.

Para la película “Two of a Kind'' , que, como Xanadu , fracasó en la taquilla y con la crítica, pero contó con una banda sonora de gran éxito.

A medida que avanzaban los años ochenta, Newton-John no pudo mantener el mismo nivel de éxito, aunque seguía siendo una estrella y una figura de la cultura pop.

Usó su plataforma para abogar por una variedad de causas humanitarias, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Newton-John también convirtió su experiencia con el cáncer en un álbum, 1994 's "Gaia: El viaje de una mujer".

A lo largo de los años 90 y hasta la década de 2000, Newton-John continuó centrándose en causas benéficas, mientras dedicaba mucho tiempo a la música, el cine y la televisión.

Apareció como estrella invitada en varios programas de televisión, incluidas dos apariciones en “Glee”, una de las cuales la encontró recreando el video "Physical" con Jane Lynch.

También continuó de gira con regularidad y realizó varias residencias exitosas en Las Vegas durante la década de 2010.

El año pasado, Newton-John y su hija, Chloe Lattanzi, lanzaron un sencillo juntos, "Window in the Wall".

En los últimos años, habló sobre su actitud aparentemente optimista incluso cuando el cáncer regresó después de haber sido diagnosticada como libre de cáncer. "Estoy feliz. Soy suertuda. Estoy agradecida. Tengo mucho por lo que vivir. Y tengo la intención de seguir viviéndolo”, le dijo a Gayle King en una entrevista para “CBS This Morning” realizada en su rancho de California en 2019.

En una de sus últimas entrevistas, que se emitió en el programa “Today” en octubre, se compadeció de la presentadora Hoda Kotb, quien compartió su propia experiencia con el cáncer. Dijo Newton-John: “Somos hermanas. Cualquiera que haya emprendido este viaje con cáncer, tiene destinos desconocidos, sorpresas y giros”.

La transmisión señaló que la cantante y actriz estaba lidiando con cáncer de mama metastásico en etapa 4, casi 30 años después de su diagnóstico inicial. Ella le dio crédito al cannabis que cultivaba su esposo por haberla ayudado en los momentos dolorosos de su enfermedad.