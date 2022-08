Los equipos en The Voice Dominicana están a punto de definirse

Santo Domingo, RD

En el noveno capítulo de las Audiciones a Ciegas en The Voice Dominicana, se llenaron los equipos, pero aún los coaches pueden seguir presionando el botón, porque será en "El Corte", en el próximo episodio, cuando se determinará quiénes se quedan en la competencia para pasar a la siguiente etapa, Las Batallas.

Team Milly

La reina hizo honor a su título y se llevó tres hermosas voces.

Nicole Sosa entró con “Because you loved me", la joven profesora también fue apoyada por sus alumnos quienes la acompañaron a la audición. Nicole le recordó a Milly su participación en la temporada pasada desde la audiencia donde ella orgánicamente cantó con la merenguera y aseveró regresar al escenario para entrar en su team. Jhoan Almanzar con "Tú eres mi reina" también lograr ingresar a esta alineación y Cristopher Ramírez con su versión en balada de "Y cómo es él".

Team Musicólogo

Josibeth González con una atrevida versión de "Always remember us this way", es unajoven venezolana residente en Punta Cana y logró quedar en el team del urbano luego de ser disputada también por Eddy Herrera. Berenice Pérez también entra a este equipo con una gran fuerza merenguera y su tema "Es cosa de él", enloqueciendo a tres coaches y dejando claro que llegó "de Villa Mella para el mundo".

Team Eddy

Carole Méndez y su versión de "I have nothing" llega al team del galán del merengue.

Team Alex

El joven Julio Corporán con 21 años de edad interpretó "Tú recuerdo" y cautivó la atención inmediata del salsero logrando ingresar al team.

Ricardo Deschamps, Franklin Stubbs y Madeline Hernández no continúan en la competencia.

The Voice Dominicana en su segunda temporada, sigue líder en el rating cada domingo de 8:00 a 10:00pm, a través de Telesistema Canal 11, con la conducción de Luz García y Jhoel López, dirección musical del maestro Henry Jiménez, estilismo de Eddy Gómez, además de un calificado equipo de profesionales.

Franks, Caserío, Yoka, Milex, Nedoca, Tiendas Corripio, Hard Rock Hotel Punta Cana, Pizzarelli, Frontera, Homewood Suites by Hilton Santo Domingo, KFC, TCL, Presidente, Aviva, Princesa, forman parte de las empresas que patrocinan la segunda temporada de The Voice Dominicana.