La venganza de Kanye West, se burla de Pete Davidson: “Muerto a los 28”

Kanye West se sentó a esperar este momento para ejecutar su dulce venganza. Su expareja, Kim Kardashian, y Pete Davidson se separaron tras nueve meses de relación sentimental. Lo que se le ocurrió al rapero para celebrar: publicar en su Instagram una imagen de una portada ficticia del periódico New York Times con el titular: "Skete Davidson dead at age 28" (“Skete Davidson muerto a los 28 años”).

"Skete" es el sobrenombre que a manera de burla le puso Kanye al comediante luego de que se desatara la rabia al éste comenzar a salir con su ex mujer.

La estrella de la TV Kim Kardashian está oficialmente soltera otra vez desde el pasado 2 de marzo, luego de que un juez de Los Ángeles aprobara ese día su divorcio del rapero Ye, antes conocido como Kanye West.

El rapero se había opuesto a la separación y en varias ocasiones imploró a Kim Kardashian la reconciliación públicamente las redes sociales.

La pareja, que tiene cuatro hijos, North de 8 años, Saint (6), Chicago (4) y Psalm (2), tiene pendiente resolver asuntos financieros y parentales.

Kardashian pidió el divorcio el año pasado, luego de meses de rumores en la prensa sobre dificultades en la relación, al tiempo que el rapero enfrentaba problemas de salud mental.

Entonces se destapó una nueva relación con el comediante Pete Davidson, que sorpresivamente llegó a su fin, según medios estadounidenses.

De acuerdo E! News, la pareja decidió poner fin a su noviazgo por la distancia y “sus exigentes horarios” aunque siguen teniéndose “mucho amor y respeto”. La separación ocurrió en esta semana.

El comediante de “Saturday Night Live” ha pasado parte del verano en Australia trabajando en la película “Wizards!”, mientras que Kim continúa enfocada criando a sus cuatro hijos.

Kardashian, de 41 años, y Pete, de 28, empezaron a salir en octubre de 2021, pero no fue hasta marzo que la socialité confirmó la relación.

La pareja se besó por primera vez cuando Kim presentó “Saturday Night Live” en octubre, y su romance se calentó en los meses siguientes.

"Fue un beso en el esc enario, pero aún así fue un poco divertido", dijo Kim en el podcast “Not Skinny But Not Fat” en abril. "No fue nada como un sentimiento súper loco".

La empresaria explicó que la noticia no había sido divulgada porque necesitaba estar oficialmente divorciada de su ex esposo Kanye West, con quien tuvo una relación de más de siete años.