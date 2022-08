Renuncia la periodista argentina que se hizo tendencia en RD tras propuesta de Abinader en ese país

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La periodista argentina Viviana Canosa, quien fue tendencia en República Dominicana hace unos meses por su reacción a una propuesta de Luis Abinader a su homologo argentino, Alberto Fernández, renunció del programa que conducía por defender la “libertad de expresión.

La comunicadora explicó los motivos en su cuenta de Twitter de por qué no salió el viernes en su “Viviana con vos” que se emitía de lunes a viernes por la señal A24.

“Esta noche ha terminado nuestro ciclo #Vivianaconvos por A24. Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica”, escribió la periodista.

Aseguró que tiene una diferencia con las autoridades del canal sobre la “noción de violencia”.

“También tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar. No somos ingenuos. Sabemos que la comunicación amplifica e influye. Pero no confundimos el problema con el síntoma. No son lo mismo”.

Tendencia en RD

El pasado mes de marzo el presidente de la República Luis Abinader agotó una extensa agenda en Sudamérica, que incluyó una reunión con su homólogo argentino, Alberto Fernández.

Luego los mandatarios comparecieron frente a los medios de comunicación locales, donde anunciaron la firma de un acuerdo de cooperación.

Durante su intervención, Abinader bromeó que como parte de este convenio, los argentinos que viajen a República Dominicana recibirán clases de merengue gratis, comentarios que hizo reír a Fernández, carcajadas que muchos de sus compatriotas no compartieron.

Una de estas personas fue la periodista Viviana Canosa, quien tiene más de 20 años de experiencia, y tuvo una reacción airada ante la reacción del jefe de Estado de Argentina.

“Quiero decir que la sociedad argentina está atravesada por el dolor y ustedes (los políticos) se nos c...de risa en la cara, se lo tengo que decir: son una vergüenza. ¿Cómo van a hablar de la reelección de Alberto Fernández si se cae todo en pedazos?... la sociedad está vulnerada, está harta, venimos de una pandemia que para el presidente dijo que nada se detuvo, se detuvieron las vidas, se detuvieron corazones, la gente se murió, tuvimos la cuarentena más larga del mundo y ustedes se divierten que nos van a dar clases gratuitas de merengue si vamos a República Dominicana, ¿por qué no se van a la m..?”, expresó Canosa, en un programa en el que se desempeña como panelista.

Estos comentarios se volvieron virales en las redes sociales, y provocó el rechazo de los dominicanos ante la difusión de un fragmento de este.