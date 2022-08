Kim Kardashian y Pete Davidson se separan tras nueve meses de relación

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Tras nueve meses de relación la empresaria Kim Kardashian y el comediante Pete Davidson se separaron, así lo confirmaron medios internacionales.

De acuerdo E! News, la pareja decidió poner fin a su noviazgo por la distancia y “sus exigentes horarios” aunque siguen teniéndose “mucho amor y respeto”. La separación ocurrió en esta semana.

El comediante de “Saturday Night Live” ha pasado parte del verano en Australia trabajando en la película “Wizards!”, mientras que Kim continúa enfocada criando a sus cuatro hijos.

Kardashian, de 41 años, y Pete, de 28, empezaron a salir en octubre de 2021, pero no fue hasta marzo que la socialité confirmó la relación.

La pareja se besó por primera vez cuando Kim presentó “Saturday Night Live” en octubre, y su romance se calentó en los meses siguientes.

"Fue un beso en el escenario, pero aún así fue un poco divertido", dijo Kim en el podcast “Not Skinny But Not Fat” en abril. "No fue nada como un sentimiento súper loco".

La empresaria explicó que la noticia no había sido divulgada porque necesitaba estar oficialmente divorciada de su ex esposo Kanye West, con quien tuvo una relación de más de siete años.