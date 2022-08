Clarissa Molina responde a Magali Febles y confiesa que lo vivido en Miss RD fue una “pesadilla”

Floranyi Jáquez

Redacción Entretenimiento

La comunicadora y actriz Clarissa Molina reaccionó a las declaraciones de Magali Febles y las calificó de “falsas calumnias”.

La dominicana contó que lo que vivió en el Miss República Dominicana Universo 2015, fue una pesadilla

“Ustedes saben que primero yo fui a Nuestra Belleza Latina 2015 no a Miss República Dominicana. Luego del 2015 que que no gano, entonces me lanzo al MissRD con el sueño de representar el país y de un sueño el proceso pasó a ser pesadilla. Ustedes no se imaginan lo que yo viví ahí”, dijo Molina en un video de 9 minutos en Facebook.

La también actriz indicó que la directora de Miss República Dominicana, Magali Febles nunca cumplió lo que decía el contrato y ella tuvo que acudir a su familia para costear todo que lo podían.

“Acudí a mi familia porque de la forma que a ella (Magali Febles) le gusta buscar ayuda, pues yo no voy a poner mis valores y principios por ahí (…) eso no fue lo que mis padres me enseñaron y me considero una persona muy fiel a quien yo soy”, expresó.

La exreina de belleza explicó que al conversar con su familia se dio cuenta que había incumplimiento de contrato por parte de Febles y por consecuencia el contrato no vale.

Agregó que a pesar que el contrato no tenía validez legal, ella le pidió la autorización para entrar a Nuestra Belleza Latina (NBL).

Molina enfatizó que ganó el concurso de Univision con los votos del público “que no se venden ni se compran”, tal como dejó entrever Febles en sus declaraciones.

La modelo dejó claro que no le debe nada a Febles y aseguró que no “busca sonido” con esto.A raíz de sus vivencias en el concurso de belleza, Clarissa dijo que abrirá una fundación para ayudar a niñas que quieran entrar al mundo del entretenimiento “para que vivan un proceso limpio y honesto y no pasen lo que viví yo y vivieron otras”.

Se recuerda que Febles, acusó a Clarissa Molina de deberle el 30% del dinero de (NBL) y aseguró ayudarla a ganar el concurso.

Según Febles, la reportera de “El gordo y la flaca” y ella firmaron un contrato y lo incumplió, por lo quetomará cartas en el asunto.

La también exdirectora de Miss Puerto Rico dijo que para el momento en que Molina ganó el concurso debía regresar al país y coronar a la siguiente ganadora y le otorgó un permiso para que permaneciera en NBL, y por esto la modelo supuestamente tiene que pagarle una comisión del 30 % que no le ha cancelado.

“Yo pagué mucho dinero para que ella compitiera, y también me fajé en Nuestra Belleza Latina (VIP) porque ella no era la que iba a ganar”, dijo Febles durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

Y agregó que “solamente bailando y moviendo el cucu eso no es talento” y que la iba a ganar era la mexicana Setareh Kahtibi.