Crece la tensión en The Voice Dominicana

Santo Domingo, RD

La tensión crece en The Voice Dominicana debido a que solo faltan dos capítulos para concluir las Audiciones a Ciegas de esta segunda temporada.

Eddy Herrera lleva la delantera en números de participantes, pero todo puede cambiar en estos episodios restantes, donde además deben ajustar cada uno de sus equipos porque solo 14 de cada team, seguirá a las batallas.

El octavo capítulo

Joelizabeth Cortorreal abre la noche haciendo que los 4 coaches se volteen y se disputen esa exquisita voz que deleitó con "Stone Cold"; la joven de 20 años eligió el team Alex, que también sumó a Johanny Justo con su versión de " Quién como tú".

Tema Milly se lleva a Starling Mercedes de Hato Mayor con su hermosa interpretación de "Por ti seré" y a la joven de Haina, Claudi Morales quién realizó una versión de " Hello" de Adele en español y logró hacer virar las 4 sillas.

Steven Brito, mejor conocido como "Carecantina" en redes sociales sorprendió con su versión de "Hawai" haciendo que el exponente urbano Musicólogo lo eligiera para su equipo, incluso haciendo una intervención especial en redes de su entrada a The Voice Dominicana, sorprendiendo a sus seguidores debido a que el joven se destaca como influencer especialista en contenido gastronómico.

El team Musicólogo también integra a Tiare Marte, quien repite como participante, esta vez logrando entrar con su interpretación de "If I Aint't got you".

Team Eddy se queda con Francis del Orbe y su tema "Hoy tengo ganas de ti".

Pedro Montero y Jesús De Jesús no continúan en la competencia.

Ya falta poco para comenzar " Las batallas", y para esta selección los coaches están armando los mejores teams para enfrentarlos en la siguiente etapa, no sin antes darles sus respectivas orientaciones.

The Voice Dominicana en esta segunda temporada ha añadido cambios y nuevas condiciones para permanecer en la competencia y vienen más sorpresas.

Cada domingo entre 8:00pm y 10:00pm hay un toque de queda en la familia para sintonizar a través de Telesistema 11 The Voice Dominicana.