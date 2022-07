Andrés García desmiente reconciliación con su hija: “Hace como 10 años que no me habla”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El actor Andrés García desmintió alguna reconciliación con su hija Andrea y negó que exista “"relación" con ella desde hace más de 10 años.

“No hay relación con mi hija, no sé qué trae en la cabeza o si cree que me ve la cara. Hace como 10 años que no me habla, desapareció”, dijo el actor dominicano al programa “De primera mano”.

El histrión aseguró que cuando su hija se fue a vivir a Estados Unidos hace unos años le "quitaron" el trabajo que tenía en una cadena televisiva "por portarse mal": "Parece que sí hizo cosas indebidas".

Andrea García fue contactada por Gustavo Adolfo Infante, y dijo que ya no dará más declaraciones respecto al actor.

“Podría hacer declaraciones para dar mi versión de los hechos, pero no lo voy a hacer por una cuestión de respeto, porque está enfermito, como hija, yo he hecho todo lo humanamente posible y Dios lo sabe”, expresó la también conductora.

Se recuerda que luego del revuelo que causó Andrés García al confesar que se alejó de su hija porque ella lo acusó de abuso sexual, la actriz le envió un mensaje a su padre pidiéndole perdón y negando esa supuesta acusación.

“Yo nunca hice esas declaraciones acerca de mi papá y mi papá es un buen hombre. Nunca he dicho nada negativo ni ninguna mentira ni ninguna declaración que afecte a mi papá”, expresó hace unas semanas Andrea García en un video publicado en sus redes sociales.

Al borde de las lagrimas, la hija del protagonista de “Pedro Navajas”, le envió un mensaje a su padre: “Papi, yo te amo. Yo nunca dije esas mentiras y si en algo te he lastimado, perdoname y yo te perdono a ti también porque sé que en tu corazón hay amor”.

El protagonista de “El cuerpo del deseo” había dicho que no quiere saber nada de Andrea porque se metió en cosas de oscuridad cuando él intentó ayudarla.

"Pues cómo (no voy a estar enojado); (Andrea García) una mala persona, se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución. Traté de aconsejarla y me inventó una pendeja, que yo la había violado desde chiquita", explicó. "Esa es una verdadera pendejada, no tener madre, como si yo necesitara hacer pendejadas; por eso, para mí, ella ni siquiera existe".

Andrea es fruto de la relación de Andrés con su exesposa María Fernanda Ampudia.

Estas declaraciones las ofreció el actor a días de preocupar a sus seguidores por su estado de salud pro una caída que sufrió y le abrió la frente. También confesó que tiene cirrosis, que es la cicatrización y el funcionamiento deficiente del hígado.

El primer actor compartió que debido a los años de excesos con el alcohol ahora tiene problemas en el hígado y esto le ha desencadenado otros padecimientos.

Desde hace muchos años me recomendaron amigos doctores: ‘Bájale Andrés (a la fiesta) porque te puede dar cirrosis y la cirrosis mata’. No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis, pero no para ahí, es una cosa”, dijo García en entrevista con el programa “De primera mano”.

El actor de 81 años, reveló que eso le ha desencadenado otros padecimientos: “He perdido el oído, casi no oigo", lamentó, "me empecé a sentir mal, muy débil. Ya tenía como una semana con unos dolores en los hombros, en los nudillos y en los omoplatos".