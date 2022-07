Una trampa de varios amigos cambió el destino de Johnny Ventura

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo. RD

Se dice que desde antes de nacer todos tenemos escrito, en el libro de la vida, las personas “claves” que incidirán en las tomas de decisiones, esas que terminarán marcando nuestro destino. En el camino recorrido por de Johnny Ventura sus amigos en la adolescencia, Andrés Araujo y Sergio Jiménez, quienes eran sus compañeros en el instituto Erciná Chevalier, en donde estudiaba mecanografía, contabilidad, taquigrafía y archivo fueron los ángeles que obligaron a Johnny a dar el primer paso en el arte.

Andrés y Sergio siempre incitaban a Juan de Dios Ventura, su nombre real, a que participara en el programa de aficionados y Johnny siempre se negaba.

Un día le tendieron una trampa, y después de un almuerzo lo invitaron a ver los ensayos del programa de nuevos talentos de la emisora La Voz de la Alegría de Paco Escribano, en principio Johnny se negó pero a la dicho por Sergio “Si tú eres hombre entra”, a lo que Johnny contestó: “Yo soy más macho que tú”, y entonces entró a la emisora a ver los ensayos.

Prácticamente ahí comenzó todo, la tarde del 2 de junio del 1956, con 16 años Juan de Dios, ensayó, participó y resultó ganador del concurso de aficionados.

Esa actuación fue la bujía que entusiasmó al joven a continuar saboreando de los aplausos y de estar frente a un escenario, ya que antes siempre formaba parte de las actividades artísticas que organizaba el instituto donde estudiaba, pero no tenía intenciones de convertirse en artista, porque su sueño era ser un gran arquitecto, carrera que no puedo estudiar porque no contaba con los recursos económicos.

También siendo niño, cuando estudiaba en el colegio Juan Pablo Duarte, en La Vega, formó parte de la banda musical del colegio, incluso llegó a dirigirla. Desde un principio la música iba marcando el camino que le espera al artista en un futuro.

Después de su participación en el programa de aficionados, Johnny entra a estudiar música y locución en la escuela La Voz Dominicana, en donde se especializa en canto y locución.

Es así como inicia, más adelante una carrera como cantante presentándose en importantes centro nocturnos junto a su amigo Santiago Cerón. Ventura se animó y fundó El Combo Candela, el cual duró poco tiempo, luego lo volvió a intentar con El Combo Fuego pero tampoco pudo mantenerlo a flote por falta de dinero.

Entonces Johnny ingresa como cantante a las orquestas Rondón Votou, luego pasa a la de José Tolentino y más adelante a la de Luis Pérez en esta última grabó su primer álbum “La agarradera”. Como cantante ingresa a la Orquesta San José de Papa Molina.

En 1964 otra persona clave en la carrera artística de Ventura lo fue Ángel Guinea, quien lo convence y le presta el dinero para que volviera a formar un grupo. Johnny acepta y nace “El Combo Show de Johnny Ventura”, con 11 integrantes.

Es con esta agrupación que Johnny comienza el destino del éxito, convirtiéndose en la marca país del merengue en el mundo y que hace justo un año, el 28 de julio de 2021, su parte físico cesó en la tierra pero desde el cielo continúa alegrando las almas dominicanas.