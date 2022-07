Clarissa Molina queda salpicada por la polémica entre La Materialista y Raúl de Molina, novio la defiende

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo. RD

La presentadora dominicana Clarissa Molina quedó salpicada por la polémica en torno a Raúl de Molina y a La Materialista, figuras que se convirtieron en centro mediático de atención luego de que el presentador le negó un beso a la exponente urbana dominicana durante la entrega de Premios Juventud.

Sin embargo, la presentadora de Univisión tienen quién la defienda porque, además, fue el causante del malentendido. El empresario puertorriqueño Vicente Saavedra, prometido de la beldad dominicana, nunca imaginó que postear un emoji en la publicación de una fotografía de Raúl de Molina, la noche de la celebración de Premios Juventud, lo llevaría a un laberinto de comentarios negativos, e incluso hasta amenazas.

Saavedra compartió en las redes del periodista de “El Gordo y la Flaca” un “fuego emoji”, el que es usado para elogiar a alguien en las plataformas de intercambio. “También es una jerga para describir algo que es cada vez más fácil de entender”.

Esto bastó para que algunas personas o seguidores de la exponente urbana dominicana Yameiry Infante Honoret, conocida como “La Materialista”, asumieron o interpretaron que Saavedra estaba apoyando la actitud asumida por Molina, en la alfombra de los Premios Juventud, al negarse a saludar con un beso y un abrazo a La Materialista, situación que ha provocado un tsunami de críticas alrededor de la cantante y el presentador de televisión de Univisión.

Lo cierto es que la publicación del “fuego emoji” en la fotografía de Molina sucedió muchas horas antes de que explotara la controversia.

“De repente veo entre 300 y 400 tags, respondiéndome a la publicación de este emoji en donde se me atacó, no solo a mí, sino también a mi novia Clarissa. Me escriben muchas cosas feas y cuando veo que también dicen cosas feas de Clarissa cometí el error de responder a algunos de ellos por DM (mensaje directo)”, expone Saavedra al conversar por teléfono con redactores de LISTÍN DIARIO.

El empresario, quien produjo en Santo Domingo las películas “Que León 1” y “Que león 2”, y quien también fuera mánager del cantante Ozuna por más de siete años, denunció que recibió fuertes amenazas y que, incluso, le advirtieron que no continuara con los planes de bodas junto a Clarissa y que espera efectuar en territorio dominicano.

Saavedra lamentó que este tipo de situación pueda salirse de control y provocar un incidente lamentable. “Debemos ser más empáticos con todos los seres humanos, no importa la raza, religión o nacionalidad. El mal uso y el odio que promueven en las redes sociales es un arma muy peligrosa”.

“Changuería”, aclaración

Durante el intercambio de mensajes directos que tuvo Saavedra con algunos de sus atacantes, y en los que exponía que la actitud de Molina no tenía nada que ver con raza, color, nacionalidad o preferencias, sino por un asunto que se debe respetar por el cuidado que tiene “El Gordo” con el covid, dijo también, en una jerga muy puertorriqueña, que todo se trataba de una “changuería”, que quienes protestaban por eso eran unos “changos”.

En Puerto Rico cuando se denomina a una persona como “chango” no es nada despectivo, explicó Saavedra, y que el término se usa de una manera jocosa a alguien que se irrita con facilidad.

Al parecer el uso del término “chango”, que en República Dominicana se refiere a mono o chimpancé, fue la chispa que avivó la llama de la controversia.

Ante la controversia, Saavedra usó este medio para disculparse con los dominicanos que se sintieron ofendidos: “Cometí el error, de que a pesar de conocer el medio y ser un empresario artístico, hablé como el prometido molesto de Clarissa Molina. En ese momento no podía comprender por qué, en su país, los dominicanos la atacaban tanto. No entendía por qué se molestaron con la supuesta ofensa que le hicieron a La Materialista, sin embargo, ofenden con palabras muy feas a Clarissa”.

Luego agregó: “Pido perdón a los dominicanos porque siendo un profesional usé un término muy boricua como el de chango, con el que algunos se sintieron ofendidos. Lamento todo lo sucedido porque mi novia es dominicana, parte de mi familia vive en RD, visito con frecuencia el país y he producido dos exitosas películas dominicanas, Que León 1 y 2, protagonizadas por Ozuna y Clarissa, y dirigidas por Frank Perozo”.

Disculpas. La exponente de música urbana La Materialista aceptó las disculpas que Raúl de Molina le ofreció luego de rechazarla durante la alfombra roja de Premios Juventud. La dominicana admitió que la actitud del presentador del programa “El gordo y la flaca” (Univisión) la hizo sentir mal, pero que comprende la posición de él y los momentos de crisis sanitaria que hay debido al Covid-19, en los que preservar al salud es lo más importante. “Entiendo y agradezco a Molina por extender sus disculpas, las cuales acepto con la humildad que me caracteriza”, dijo

Invitación. La Materialista también valoró la invitación que le hiciera la producción del espacio televisivo para participar de su programa este miércoles, cuando de manera pública “extenderían la disculpa de manera personal y así zanjar el malentendido.