Denuncian a una estrella de Bollywood por un polémico desnudo en una revista

EFE

Nueva Delhi

La Policía de Bombay, centro de la industria de cine india de Bollywood, admitió hoy una denuncia por "obscenidad" contra el actor Ranveer Singh, tras la polémica generada por una serie de desnudos en una revista.



Las sugestivas imágenes "sin ropa", pero no explícitas, publicadas en Instagram y otras redes sociales por la estrella de cine "para ganar una gran cantidad de dinero", son un intento de "corromper a la juventud de la sociedad" india, afirmó el denunciante según un comunicado de la policía, que no revela su identidad.



"Sus acciones han generado vergüenza en las mentes de las mujeres, según el denunciante", apostilló la Policía, que ha registrado un caso bajo varios delitos del código penal como obscenidad y actos que insultan la modestia de las mujeres.



Singh publicó el pasado viernes en sus redes sociales una serie de fotografías para la revista estadounidense Paper Magazine en las que, además de posar en ropa interior negra a la manera de un culturista, se le puede ver desnudo y sentado sobre una alfombra.



Las imágenes acumulan desde entonces más de catorce millones de "me gusta" en Twitter y otros dos millones en Instagram, en un país conservador como la India en el que los posados desnudos de estrellas del cine son una rareza.



La India cuenta con una legislación restrictiva, como el artículo 292 del Código Penal, que prohíbe entre otras cosas la representación de contenidos "obscenos".



Invocado contra Singh por el denunciante y copiado de las normas británicas tras la independencia india en 1947, se trata de la misma disposición que dificulta la venta y distribución de juguetes sexuales o pornografía en este país de 1.300 millones de habitantes.



Pero en ocasiones el celo por evitar las conductas "obscenas" va más allá.



En 2018, una portada de la revista femenina Grihalakshmi con una mujer amamantando con el pecho descubierto acabó en los tribunales; un beso del actor de Hollywood Richard Gere a la actriz Shilpa Shetty le costó una denuncia en comisaría en 2007, y el controvertido pintor MF Husain tuvo que abandonar el país en 2006 tras ser acusado de obscenidad por sus recreaciones desnudas de diosas hindúes.