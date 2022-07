En Santiago se comenta: el mural de Leonel Lirio

Bélgica Suárez

Santiago de los Caballeros, RD

¡Hola, buenos días! Nadie es profeta en su tierra, esta frase no aplica para todos los casos, por lo que pasó en Santiago con el afamado diseñador Leonel Lirio, fue increíble.

El Ayuntamiento de Santiago le rindió un gran homenaje a esta estrella de la moda, quedando plasmado su rostro en una pared de la urbanización Tavares Oeste pintado por los artistas Anilcia de Luna y Freddy Burgos en un acto de mucha emoción con la presencia de distinguidas personalidades.

Fue muy concurrido, grandes diseñadores de la moda del país y el extranjero estuvieron acompañándolo.

El gran maestro de ceremonias Grey Núñez condujo el acto con gran destreza, el homenajeado estuvo acompañado por su madre María, sus hermanos y parientes, en tanto la banda municipal contagió con sabrosos merengues que invitaban a bailar, fue un verdadero encuentro donde Leonel pudo hablar a pesar de la gran emoción que sentía al ver su figura pintada en una vía de Santiago, ciudad que ama tanto.

Estuve presente allí junto a figuras del arte, la moda, la alta sociedad y comunicadores. Leonel es una figura de relevancia que ha calado grandemente con sus diseños vistiendo a personalidades del arte, primeras damas, reinas de bellezas, bodas famosas, mega divas y exposiciones en el exterior, recientemente en Mónaco y Puerto Rico, es una persona sin egoísmo, solidario, de buen humor, humilde y bonachón, todo un gran artista que nos enorgullece. ¡Felicidades, querido Leonel!

Los hombres y el vientre

¿Por qué será que muchos hombre cuando van entrando en edad lo primero que se les nota es el vientre? ¿Por qué tan pronunciado? Claro no todos, ya que muchos se ejercitan y llevan dieta.

Lo grande es cuando van saliendo esas canas tan terribles, en vez de buscar orientación con estilistas lo primero que hacen es comprar tinte color negro eterno y ahí es que la cosa es fuerte y eso, que le exigen a las mujeres que tenga cuerpo torneado y que se vean muñecas, muñecas. Y ellos… Ja ja ja.

La buena música, todavía tiene público

Un porcentaje amplio de la población todavía tenemos buen gusto musical, gracias a Dios, porque ustedes se imaginan esta música de ahora y miren que pienso que cada tiempo tiene su encanto en lo musical, pero no así con estos dembow tan distorsionados, con letras tan, tan.

Bueno, lo que quiero decir es que Diego El Cigala sigue en el gusto de muchos, recuerdo que una vez lo presentó Luis Medrano en el Anfiteatro de Puerto Plata y qué lleno, cuántos aplausos, de que es bueno no hay dudas.

Ahora estuvo presentándose en el Teatro Nacional, era mucha la gente entusiasmada por esta presentación, lo esperan por Santiago.

Santiago es Santiago

Siguiendo con los comentarios de Santiago en columnas pasadas, es muy emocionante vivir en esta ciudad y no que sea regionalista, ya que soy del mundo, pero si debo destacar lo que ha crecido La Hidalga.

La avenida 27 de Febrero es una calle ancha, céntrica y hermosa, hacia el Centro León hay restaurantes, bancos, varios supermercados, altas torres y edificios modernos, que por las noches lucen hermosos, la calle bien iluminada y hasta segura en medio de tanta delincuencia y hacia el trayecto a Los Jardines por igual ha crecido bastante, varios bancos comerciales, bombas de combustibles y precisamente dentro de una de ellas hay una plaza y un restaurante precioso, Scory, donde se dan pequeñas reuniones, es una especie de café, todavía no he entrado pero sí me llama la atención, veo que hay valet Parking y varios mensajeros o delivery como es ahora.

Si la gente tuviera mejor poder adquisitivo no se fueran de este país, lamentablemente tenemos que producir para el presente y el futuro. Hasta la próxima.