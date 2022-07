Covi Quintana celebrará 10 años de carrera con concierto en el Jaragua

Santo Domingo, RD

La cantautora dominicana Covi Quintana celebrará sus 10 años de carrera en un concierto este sábado 20 de agosto en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.

Intérprete de canciones como “Soy Dominicana” y “Café De Las Ocho”, Covi se reencontrará con su público a las 8:00 de la noche para celebrar juntos con un espectáculo mágico en el que cantará por primera vez en vivo con toda su banda su más reciente disco “Mañana Te Escribo Otra Canción” y todos los éxitos que ha cosechado.

Siendo la artista que se convirtió en la primera mujer dominicana con una nominación al Latín Grammy en la Categoría “Mejor Álbum Cantautor”, en el 2021, el concierto marcará el inicio de su nuevo tour, con el cual que visitará Santiago de los Caballeros, Colombia, Perú, Chile, México, Argentina y España, entre otros escenarios.

“Este concierto es muy especial para mí, se cumplen 10 años desde que inicié mi carrera en la música… 10 años haciendo lo que amo”, manifestó la artista.

El repertorio de Covi Quintana incluye éxitos como “Café De Las Ocho”, “No Me Despegues Tu Boca”, “Soy Dominicana”, “Te Echo de Menos”.

Las boletas para disfrutar del concierto de Covi Quintana están a la venta en CCN Servicios Uepa Tickets de Supermercados Nacional y Jumbo y en uepatickets.com

Covi Quintana es una cantante y compositora dominicana que se ha convertido en la cantautora más relevante de su país.

Covi es una cantautora moderna, que con sus letras e historias ha cautivado el corazón de muchos, alrededor del mundo. También es una guitarrista autodidacta que no sólo compone sus canciones, sino que también las produce. Los temas "No Me Despegues Tu Boca" y "Café De Las Ocho" la han posicionado en las listas top virales de Spotify en Perú, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Argentina, Guatemala y República Dominicana.

Fue la primera artista femenina dominicana en adueñarse de las pantallas de Times Aquare en Nueva York, al ser elegida como la artista representante de Centro América y el Caribe para la campaña "Equal" de Spotify, una campaña que busca generar oportunidades equitativas para todos.