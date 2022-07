"Tres grandes divas… Tres grandes voces", un derroche de canciones para recordar y vivir

Nuris Paulino

Santo Domingo, RD

La dominicana Maridalia Hernández, junto a las artistas españolas Paloma San Basilio y a Pasión Vega hicieron vibrar al público de júbilo al presenciar un espectáculo sin precedentes, a la altura de lo que representan estas tres grandes artistas que, unieron voces, impulsos y sentimientos en un solo escenario para hacer de esta noche un recuerdo.

Tres grandes mujeres presentando el concierto “Tres grandes divas…Tres grandes voces”, en una primera función en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Esta noche continúa una segunda y última entrega.

Fue una noche de hermosas canciones, bailes, actuaciones y magistrales interpretaciones, con el acompañamiento de la banda que dirigieron los maestro Gustavo Rodríguez y Federico Méndez, junto a destacados músicos profesionales, bajo producción del empresario artístico César Suárez Pizano.

Paloma volando alto

En medio de aplausos y ovaciones Paloma San Basilio fue recibida por el gran público , que además, disfrutó de una espectacular orquesta, que siempre estuvo en sintonía con la estrella del canto español.

Una vez más la virtuosa española se presenta en los escenarios dominicanos fascinando a los presentes con su repertorio que abarcó la historia de la a través de sus canciones; donde se hizo acompañar del público para interpretar éxitos como: “Sabor a mi”, “Bella melodía”, “Tu me acostumbraste”, “Alfonsina”, “Gracias a la vida”, “Nunca Sabré”, “Beso a beso”, “Luna de Miel”, “Cariño Mio”, “No llores por mí Argentina”, “Quiere Siempre”, “Juntos”, “La Paloma” , “Despasito” “Cada vez”, “De mil amores”, “El sueño imposible”, “Grande”, “Nadie como tú”, “Contigo” y “Por qué me abandonaste”, entre muchos otros temas que han apasionado a todos los públicos a través del tiempo.

Paloma,agradeció a Cesar Suárez por traerla nueva veza este país, en momento que se adueñó del escenario y dejó a su publico dominicano lo mejor de su arte, quienes le entregaron prolongados aplausos durante toda su presentación.

“Estoy emocionada; no se imaginan lo contenta que me siento por el apoyo que siempre me han brindado. Cada vez que vengo, donde sea que me toca cantar en dominicana, me lleno de emoción, y hoy que estoy acompañada de dos grandes artistas, es más grande mi satisfacción, y no saben lo contento que me siento de ver este escenario y de celebrar este reeencuentro , luego de tanto tiempo encerrados”, expresó San Basilio.

La voz de Maridalia

Maridalia Hernández, una de las artistas más completas y de mayor prestigio de todos los tiempos que ha puesto en alto la canción dominicana, hizo la apertura musical, conquistó al público y despertó emociones a ritmo de su música e interpretación de canciones de amor que sumaron un matiz de romanticismo al espectáculo.

Hernández que ha dejado sus huellas en importantes escenarios nacionales e internacionales, interpreto canciones tales como “Para quererte”, de la autoría de Manuel Tejada y José Antonio Rodríguez. Asimismo, temas populares como “Nuestro amor”, “Amantes secretos”, “Teatro”, “Imagine”, “Quien no sabe de amor”, “Libre”, “El amor que tuve”, “ Te ofrezco”, “Vivo enamordo” y “Desde lejos”, entre otros.

La belleza de Pasión

El espectáculo continuó con Pasión Vega, quién entonó sus mejores y más exitosas canciones, entre ellas “Todo lo que tengo”, “María se bebe las calles”, “Nostalgias”, “Que bonitos ojos tienes”, “Lucia de Joan Manuel Serrat”, “Tan poquita cosa”, “Chabuca limeña”,” Querría”, “La canción de las noches perdidas” y otras tantas, con la que motivo al público a seguir disfrutando de toda su presentación.

“Son dos grandes conciertos, dos noches inolvidables, con dos grandes mujeres”, dijo la cantante madrileña llena de energía y muy feliz de compartir el escenario con artista poseedoras de voces maravillosas y del calibre de Paloma y Maridalia.

Pasión una de las artistas hispanas más completas, con una voz suave, baila flamenca, canta bolero, bossa nova, son, rancheras hasta la bachata. Concluyo su participación agradeciendo al pueblo dominicano por su cálido y apasionado recibimiento y esa energía que embriaga.

El concierto que se presentó este viernes, continua el sábado en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, concluyo con la entrada en escena de las tres grandes voces que se unieron para interpretar al son de Juan Luis Guerra “Bachata rosa” y “ Gracias a la vida”,de Violeta Parra.