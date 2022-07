Maffio vivió la pobreza extrema y ahora tiene a Las Cañitas en su mirada para ayudar a la niñez necesitada

Rose Mary Santana

Miami, Florida

Las Cañitas es el barrio dominicano que Maffio mira con mucha atenciòn desde Estados Unidos, El productor musical, artista y compositor, ganador de múltiples Grammys, anunció la creación de “Better than Wonderfull Foundation”, institución sin fines de lucro que apoyará a niños enfermos con cáncer y que desarrollará otros programas sociales en toda América Latina, especialmente en su natal República Dominicana, siendo el país donde experimentó en su niñez, “pobreza extrema”.

“El plan iniciará en Las Cañitas”, el barrio que lo vio nacer y crecer entre risas y sueños, en medio de la pobreza económica, pero donde siempre estuvo seguro de que “algún día lograría parte de esos sueños”, que hoy lo han convertido en el más buscado dentro de la poderosa industria de la música para toda América Latina y además Estados Unidos, entre otras naciones que se han interesado en sus composiciones y trabajos en la producción.

Carlos Ariel Peralta Mendoza, su nombre real, dijo que luego este programa se extenderá por toda América Latina y el Caribe.

“Los niños han sido el vehículo de amor en nuestro planeta”, explicó mediante un post compartido en Instagram y luego lo ratificó, hablando mediante la línea telefónica con quien suscribe, con una alegría que brotaba en cada palabra,

Maffio sostuvo que “básicamente la fundación se encargará de ayudar a niños. Solo a niños discapacitados, niños con cáncer en Miami, todo lo que tenga que ver con niños. Esta será la plataforma que les va a dar esperanza a esos niños, que quizás creen que no hay una luz a final del túnel.”

Siempre orgulloso de sus raíces y sin apenarse por haber vivido la pobreza económica extrema, enfatiza en que, “fue uno de esos niños y todo lo que vio en su alrededor fue negativo. De donde yo vengo, no se siente bien (Las Cañitas).”

Agregó que “cuando tu crees que todo lo que existe en el mundo es el barrio, entonces, no hay esperanza y yo quiero brindarles a esos niños esperanza, sin ir a la cárcel y sin que los maten”, precisa Maffio, en relación con los programas sociales que ejecutará mediante Better than Wonderfull Foundation.”

Maffio es una figura muy apreciada en el mundo del espectáculo internacional. Con una sencillez impresionante, a través de las redes sociales, se ha convertido en el defensor número uno de la niñez.

El productor comentó que “los niños son el futuro. Por ellos haré todo en mi poder para que tengan esperanzas y que sepan que hay un mundo esperando por ellos”.

“Humildemente, estoy empezando con esta fundación desde cero y es un proceso y se en mi corazón, podemos ayudar a cientos de niños y eventualmente a millones”, conforme sostiene Maffio, quien es padre de dos hermosas criaturas que ama con locura y fruto de una familia conformada con la versátil “la gringa más latina”, como le conoce en Instagram a su esposa, K Marie, a quien conoció en la República Dominicana.

+ Breve sobre Maffio

Fue declarado “Orgullo Latinoamericano” por RoseMaryNews, mientras que su carrera como productor latinoamericano dentro de los Estados Unidos sigue en ascenso.

Con una amplia producción musical y composición, sus éxitos recorren el mundo y cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales.

Reconocido como uno de los talentos más versátiles de la música latina, el productor ha trabajado con artistas de la talla de Pitbull, Akon, Nacho, Nicky Jam, Farruko, entre otras figuras artísticas de gran renombre, cuyas trayectorias le han merecido múltiples reconocimientos entre ellos, los codiciados Grammy.

Su primer sencillo bajo el sello Sony Music, “Cristina”, junto a Nacho, Justin Quiles y Shelow Shaq supera los 120 millones de vistas en YouTube y 120 millones de streams en Spotify; logrando certificaciones Platino en USA, Triple Platino en España y Perú y Oro en México.

El artista dominico-americano logró además la proeza de colocarse en el puesto #1 en radio en USA con el tema “Me Siento Bien”, durante varios meses, recibiendo también una certificación Triple Platino en España y el Top 10 en Billboard como productor del tema “Pam” de Justin Quiles X Daddy Yankee X El Alfa.

Maffio ha sido pionero en fusión de ritmos y pieza clave en colaboraciones históricas para la música latina. Ejemplo de esto son los temas que ha dado a conocer en los últimos meses como “Celebration”, “Mente a Na” y “Carne”, producciones que acumulan hoy en día millones de reproducciones en las plataformas digitales, siendo la gran sensación para la pujante industria musical y artística que no se amilana.

Se recuerda el lanzamiento de su tema “Tumbagobierno”, de su primer álbum de estudio, que surgió dentro del tema eleccionario en Estados Unidos y que se convirtió en otro éxito del profesional de la producción, compositor y artista de música urbana.