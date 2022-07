Dios está tocando el corazón de los urbanos

María Tejada Lorenzo

Santiago de los Caballeros, RD

Para muchos la vida de un artista urbano es “color de rosa”. Lujos, fama, dinero y éxitos pegados hace que en ocasiones no puedan manejar tanta presión social y esos logros se le “suben a la cabeza”. Es así como algunos caen en un “mundo oscuro” donde el consumismo, el alcohol, el sexo y las drogas son los protagonistas.

Sin embargo, algunos de ellos logran ver “la luz al final del túnel” y deciden optar por un nuevo camino: el cristianismo.

Hace poco la conversión le tocó a Farruko. Antes de él ya andaban por estos caminos Almighty, Héctor El Father, Gerardo, Límbico y Julio Voltio.

El más reciente en dar ese paso es el cantante puertorriqueño Raymond Louis Guevara, conocido como Lary Over y quien sorprendió al confesar a sus 5.3 millones de seguidores en Instagram que se convirtió al cristianismo.

“Ustedes se han preguntado: ‘¿Qué ha pasado con la carrera de Lary Over?’ Pues hoy es el gran día para decirles que yo me convertí a Cristo. Ya llevo un año y dos meses sin hacer música secular, separándome para Dios y buscando la presencia del Señor”, dijo.

En un video colgado en su plataforma de Youtube, el artista comentó que desde los 15 años ha tenido experiencias espirituales y comenzó a conocer a Dios. Pese a eso, posteriormente se “apartó” de ese camino e inició a consumir drogas. Tiempo después, alrededor de los 19 años se sentía depresivo y comenzó a reflexionar nuevamente sus acciones.

Sin embargo, ya en sus veinte escribió la canción “Tú me enamoraste”, en conjunto con Anuel AA, Almighty, Brytiago y Bryant Myers; misma que lo catapultó al estrellato.

“Me arrepiento de hacer esa canción y de infestar tantos jóvenes. Llevaba una vida tan desenfrenada; bebiendo, fumando y muchas mujeres. Todo a espaldas de Dios”, destacó el puertorriqueño.

“Un día, cuando comenzó la pandemia, recibí una llamada de que mi abuela tenía cáncer terminal en el cerebro. Ahí fue cuando mi vida hizo un giro y me perdí más. Hasta que llorando, no aguantaba más y quería cambiar, estaba cansado de estar enfermo, no podía dormir y ninguna medicina me sanaba”, contó.

Fue en ese instante, cuando Lary Over recapacitó y se apartó de los consumos excesivos que llevaba. Decide predicar lo escrito en la Biblia y ser “una nueva persona”.

Según explicó, fue en marzo del año pasado que tomó “la mejor decisión de su vida” y ahora, a través de Dios, ha visto el don de la sanación en su abuela.

“Estoy en la mejor etapa de mi vida; tengo un gozo, una felicidad y una paz única. Pude llenar ese vacío que ni la fama ni el dinero pudo, solo Dios”, manifestó.

El intérprete de “Jarabito” junto a El Alfa, Farruko y Lírico en la Casa invitó a sus fanáticos a buscar a Jesús “como yo lo hice. Él sana. Él restaura. Él libera”; y añadió que se siente feliz de haber sido el instrumento que ayudó al cantante Farruko a “tomar el camino de Dios”.

+ Farruko

El rapero Farruko pasó de letras que incitan al consumo de sustancias ilícitas como “Pepas” a mensajes de reflexión y espiritualidad.

Según el portal Masvip, esta nueva perspectiva del cantante ha sido notoria luego de la muerte de su amigo “El Indio”, donde decía: “Espero levantarme y verte de nuevo Dios mío, dime que no es cierto arrancar el año sin tí mi bro, tengo el alma partida en mil pedazos”.

Además, en otras publicaciones agradeció a Dios por la misericordia que ha tenido con él para restaurar su vida y cambiarlo para bien.

En junio de 2019 Farruko fue acusado por delitos de tráfico de dinero y falso testimonio a la autoridad.

Al puertorriqueño lo culparon de no declarar 51,802 dólares en efectivo ante la aduana en el aeropuerto internacional de San Juan, Puerto Rico.

Tal parece que todos esos problemas quedaron en el pasado luego de esas palabras tan profundas colgadas en su cuenta de Instagram.

Desde hace tres años, Carlos Efren Reyes Rosado, conocido por su nombre artístico como Farruko, viene experimentando un acercamiento a Dios.

En 2019, él fue el organizador de la actividad denominada “Unidos por la Paz”, en la que participaron varios artistas de reguetón y trap latino. El propósito fue enviar un mensaje de “No a la Violencia” en Puerto Rico, debido a distintos acontecimientos de inseguridad que se vivían en la isla.

Otro momento lleno de la presencia de Dios fue el instante en el que Farruko y Samuel Hernández interpretaron la canción “Levanto mis Manos”, el tema fue coreado por los miles de asistentes al concierto, quienes entregaron la nación a Jesús.

+ Almighty

El cantante Almighty se convirtió al cristianismo en 2019, cambiando de hacer género urbano a música cristiana.

Como cantante cristiano ha lanzado canciones como “Hambre”, “Cristo Conmigo” y “¿Dónde Están?”.

Tras su conversión al cristianismo, el artista dice estar dispuesto a educarse para convertirse en pastor, tener su iglesia y hasta asegura, daría su vida por Cristo, dejando atrás las canciones “Panda” y “Esclava” que solía interpretar.

+ Héctor “El Father”

Uno de los pioneros del género urbano es Héctor “El Father” con éxitos como “El teléfono” y “Déjale caer todo el peso”, sin embargo, en 2008 decide retirarse del reguetón para tomar un nuevo rumbo en su vida.

El puertorriqueño narró a los medios el vacío que sentía a pesar de tener tanta fama y dinero, razón que lo llevó a buscar algo que cambiara su vida y fue en ese momento cuando se convirtió en pastor.

Dice que su vida cambió desde que tiene la paz del Señor y asegura que rendirá su vida a él.

+ Gerardo

El rapero ecuatoriano-estadounidense Gerardo Mejía conquistó las radios locales en los años 90 con sus éxitos “Rico, suave” y “Ven, michu michu”.

En 2004 se convierte al cristianismo, aunque sin abandonar la música, pues en 2007 consolida su proyecto “La iglesia de la calle”, donde incluye la participación de varios reguetoneros para cantarle a Dios.

Actualmente se encuentra en Ecuador conduciendo un programa de televisión de corte evangélico llamado “Segundo Mandamiento”.

Limbico

José Cornelio es el nombre real del artista urbano mejor conocido como “Limbico”, quien decidió entregar su talento a la adoración y alabanza a Dios.

Canciones como “En Jesús ta’ to, pa”, “Que el mundo lo sepa” e “Identidad”, son parte del repertorio que interpreta luego de su conversión.

A sus 30 años reconoce que vivió una vida muy acelerada y llena de consumismo y mal vivir, por lo que decidió cambiar de rumbo.

“Aquí estoy haciendo lo que más me gusta: tocar, componer y cantar; pero para adorar a Dios y ayudar a otros a realizar el cambio a través de la conversión al evangelio”, dijo el transformado cantante.

+ Julio Voltio

El puertorriqueño Julio Voltio es un ex rapero de la “vieja escuela” que se retiró en 2015 de manera definitiva para dedicarle su vida a Cristo.

El intérprete de la exitosa canción “Pónmela” se desempeña hoy como evangelista y busca permanecer en el camino del bien.