La vida sexual de Ricky Martin mueve el morbo colectivo desde hace décadas

Después de declarar su preferencia homosexual, Ricky Martin no deja de ser objeto del morbo público sobre su inclinación y aunque encontró un mundo más abierto, de mayor tolerancia, desde hace dos décadas no ha podido sacudirse de esa mirada suspicaz de mucha gente, que ha vuelto a ser intensa tras la denuncia de acoso por parte de un sobrino.

Desde jovencito, Ricky despertó suspiros y hechizó a varios corazones de ambos sexos. La primera novia que se le conoció al puertorriqueño fue la tenista argentina Gabriela Sabatini, con quien inició una relación en el 1992, pero no trascendió ya que duraron pocos meses.

Dos años después llegó a su vida la conductora Rebecca de Alba, que sí fue una relación más larga y con quien duró 11 años. Incluso se habló de que ella perdió un bebé de él.

También se le relacionó a las cantantes mexicanas Alejandra Guzmán y Sasha Soko, a la modelo letona Inés Misan, a la bailarina Adriana Briega y a la cantante francesa Patricia Kass.

Sin embargo, su real sentir andaba por las personas de su mismo sexo. De hecho, su homosexualidad era un secreto a voces durante años, pero la confirmación se produjo en 2010, una década después de una polémica entrevista donde la periodista Barbara Walters puso entre la espada y la pared al cantante para que "saliera del armario".

Martin evitó entonces responder con claridad a la cuestión sobre si era o no gay y posteriormente Walters fue acusada de "destruir la carrera" del cantante.

"Pienso en ello ahora y siento que fue una pregunta inapropiada", explicó la periodista en 2010 a un medio canadiense.

Aquel encuentro con Walters llegó cuando Martin había alcanzado la fama mundial con su éxito "Livin' La vida loca" (1999) y en medio de los rumores sobre la homosexualidad del puertorriqueño.

"Sabes que podrías parar esto. Podrías decir, como muchos artistas han hecho, 'sí, soy gay', o podrías decir 'no, no lo soy', o podrías dejarlo ambiguo. Yo no quiero ponerte en esa situación, pero está en tu poder hacerlo", le dijo Walters a Martin en el año 2000.

El cantante prefirió no pronunciarse en aquel momento y esperó hasta ayer para dar respuesta a la incisiva Walters mediante un texto publicado en su web en el que admitió que se reprocha haber ocultado durante tanto tiempo su sexualidad.

Martin explicó que "mucha gente" le dijo que "no era importante" confesar su homosexualidad, pues "no valía la pena" ya que su carrera "se colapsaría", por lo que tenía que seguir adelante con su "casi verdad".

"Muy mal", dijo en su misiva, redactada con motivo del anuncio de que está trabajando en escribir sus memorias.

Enrique Martín Morales, nombre real del artista, aseguró que durante tiempo se dejó "seducir por el miedo" y saboteó su vida.

Aliviado luego de revelar su "secreto", el cantante vio cómo se multiplicaban las muestras de afecto y respeto de sus amigos, compañeros de profesión y admiradores.

+ Dos grandes amores

También encontró el amor en los brazos del empresario Carlos González Abella y luego del artista de origen sirio Jwan Yosef.

El cantante habló por primera vez de su relación con Carlos González Abella en 2011, meses después de que admitiera su homosexualidad, lo que calificó como “un regalo”, a través de su página web en un comunicado titulado "En los últimos meses me di a la tarea de escribir mis memorias".

Carlos y Ricky se conocen desde la infancia, cuando ambos coincidieron en el colegio del Sagrado Corazón.

Carlos es sobrino de Pedro Roselló González, exgobernador de Puerto Rico, y previo al anuncio de su relación se presentaba como representante administrativo del cantante.

La ruptura de Carlos y Ricky se dio a conocer en 2014 después de que el cantante declarara a la agencia EFE que de casarse le gustaría hacerlo en España, donde el matrimonio gay está legalizado.



Años más tarde, las puertas del amor se abrieron para Jwan Yosef, con quien se casó en una íntima boda a finales de 2017.

Desde entonces se visualizaban más enamorados que nunca, haciendo una vida en familia junto a sus hijos los mellizos de 13 años, Matteo y Valentino; y los pequeños Renn y Lucía.

Cuando todo parecía ir viento en popa en la familia Martin-Yosef, el mundo del entretenimiento se sorprendió hace 19 días que el astro de la música latina fue denunciado por una víctima de violencia doméstica.

Más sorpresa aún fue cuando se dio a conocer que quien ponía la denuncia contra Martin era un sobrino suyo: Dennis Yadiel Sánchez Martin, de 21 años.

El joven solicitó protección permanente, pues según él, Martin se convirtió en un problema al acosarlo de manera constante luego de haber mantenido una relación consensuada.

Según se lee en la denuncia que se filtró a los medios, Denis Yadiel habría mantenido una relación de siete meses con el artista y habrían roto, pero el cantante no lo habría aceptado y habría estado merodeando por las inmediaciones de la casa de su sobrino hasta en tres ocasiones.

También ha trascendido que el cantante habría llamado repetidamente a Dennis Yadiel tras la ruptura.

El joven es hijo de Vanesa Martin, la hermana del artista por parte padre.

Tras sentirse acosado, Sánchez puso una denuncia y la jueza Raiza Cajigas Campbell emitió el pasado 3 de julio la orden de protección contra Ricky Martin en base a la Ley 54, que protege a las víctimas de violencia doméstica.

El intérprete de grandes éxitos musicales como "La copa de la vida", "La mordidita" y "Livin' la Vida Loca" negó estos hechos, al igual que su equipo legal, mientras que uno de sus hermanos dijo que el sobrino padece problemas mentales.

Ricky Martin aseguró en redes sociales que esas alegaciones son "totalmente falsas" y que enfrentará el proceso judicial "con la responsabilidad" que le caracteriza.

+ Ante tribunal

Ricky Martin tiene previsto comparecer este jueves de manera virtual, no presencial, ante un tribunal de Puerto Rico, donde una jueza decidirá si amplía una orden de restricción solicitada por su sobrino.

El miércoles, Sánchez denunció ahora haber recibido llamadas con amenazas de muerte, según informó la Policía de Puerto Rico.

Sánchez alegó que un hombre lo amenazó de muerte si hablaba en la vista por la orden de protección por violencia doméstica, prevista para mañana, en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Esa llamada telefónica tuvo lugar a las 21.05 hora local del martes (01.05 GMT de hoy), según el comunicado de la Policía.

Un minuto más tarde, el joven atendió una segunda llamada, efectuada desde otro número de teléfono, en la que la voz de un hombre le mencionó la calle Tarragona, donde reside.

El joven sostiene que mantuvo una relación sentimental con Ricky Martin, de 50 años, que duró siete meses y que, tras la ruptura, su tío lo intimidó y se acercó en varias ocasiones a su hogar.

Hace seis días, surgieron además informaciones en algunos medios de comunicación que apuntaban a una posible condena de hasta 50 años de cárcel contra el cantante en caso de que fuera declarado culpable de incesto.

En respuesta, su equipo legal señaló en un comunicado que "las noticias relacionadas con penas de cárcel u otras afirmaciones son incorrectas y falsas".

"Como hemos dicho anteriormente cualquier imputación hacia la persona de Ricky Martin es incorrecta (...) Una orden de protección es un proceso de naturaleza civil y no criminal como se está queriendo tergiversar", comentó el equipo compuesto por los licenciados Carmelo Dávila, Joaquín Monserrate Matienzo y Harry Mansanet.