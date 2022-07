El sermón que le dio la jueza a Rochy RD: A usted se le exige un mayor límite

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, ratificó este miércoles la prisión preventiva que cumple el artista urbano Aderly Ramírez Oviedo, mejor conocido como Rochy RD, acusado de abusar sexualmente de una menor de edad.

Al presentar sus argumentos la magistrada, quien fue interrumpida en varias ocasiones por el exponente de “65 millones”, indicó que la evaluación del caso no se realiza por ser una figura pública, más bien porque los hombres deben entender que quién sostiene relaciones con una menor "ignora la ley".

“Y aunque ella asienta a tener las relaciones no es debido porque son niñas y no tienen el discernimiento suficiente para saber qué hacer en ese momento determinado. Y la ley reprime ese tipo de actuación, ¿entendió?”, dijo la jueza.

La decisión estuvo apoyada por el magistrado José Madera Francisco, mientras que Karen Mejía, fue la única jueza que votó en contra de mantener el artista en prisión.

Estas declaraciones fueron tomadas de un video publicado por “Ciudad Oriental.com”.

A continuación declaraciones de la jueza

Jueza: Las personas como usted que son figuras públicas, se les exige un mayor límite y un mayor control en sus relaciones interpersonales en otros escenarios. No podemos nosotros ponderar que porque sea usted una figura pública hay que evaluar las pruebas de otra manera. No señor, ni usted ni ningún adulto, todos los hombres tienen que entender que con las niñas menores edad por caliente o alebrecada, como quieren decir que ellas estén en las calles, no pueden sostener relaciones sexuales con ellas. Y si incurren en tener ese tipo de relación con ella pues ignoran la ley…

Rochy: Pero la mamá...

Jueza: Aquí no estamos juzgando la mamá, ni la conducta de la mamá…

Rochy: La cámara Gesell está ahí.

Jueza: Aquí no estamos juzgando la mamá, ni la conducta de la mamá. Aquí estamos juzgando una actuación… es por eso, mire se lo voy a decir, usted sabe qué es lo que pasa, que las personas o los hombres entienden que es una actuación normal y común el sostener relaciones sexuales con una menor de edad.

Rochy: Pero no hay una foto conmigo.

Jueza: Y aunque ella asienta a tener las relaciones no es debido porque son niñas y no tienen el discernimiento suficiente para saber qué hacer en ese momento determinado. Y la ley reprime ese tipo de actuación, ¿entendió? Y ustedes que son figuras públicas se les exige todavía más porque ustedes son los que impactan sobre nuestra juventud y a través de la conducta de ustedes que son figuras públicas así mismo se va reproduciendo su accionar en las demás juventud, entonces yo lo lamento Rochy, pero yo, yo, yo no puedo en esta etapa, quizá en otra fase donde ustedes puedan controvertir esos medios de pruebas y puedan debilitar la acusación en otros escenarios a lo mejor… pero en esta etapa que es con esa cintila probatoria donde esa niña está declarando tan claramente y tan desbordadamente que le daban dinero para hacer una cosa que hasta me da…

Rochy: ¿Pero hay un vídeo de esa declaración?

Abogado: No puedes cuestionar.

Rochy: Discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme

Jueza: La corte por mayoría decidió rechazar el recurso de apelación.