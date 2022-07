A días de volver a ser padre con Khloé Kardashian, Tristan Thompson es captado con una misteriosa mujer

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

A días de darse a conocer que Khloé Kardashian y Tristan Thompson se convertirán en padres por segunda vez a través de una madre subrogada, el deportista fue captado de la mano de una misteriosa mujer por Mykonos, Grecia.

En video publicado por Page Six, se le ve al jugador de los Chicago Bulls abriéndose paso por las concurridas calles con una morena.

La semana pasada, el jugador de la NBA fue filmado de fiesta por toda Europa y el Reino Unido, donde pasó por el Wireless Festival en Londres y luego se dirigió a Grecia, donde fue visto con la ex de Kanye West, Chaney Jones.

Mientras Thompson está de fiesta, Khloé Kardashian está en Los Ángeles, Estados Unidos, esperando el nacimiento de su bebé que, según el medio de comunicación, nacerá en cualquier momento.

La hermana de Kim Kardashian ha estado abierta desde hace tiempo a hacer crecer a su familia.

De hecho, sus intentos por concebir un segundo hijo a través de la fecundación in vitro y la asistencia para la fertilidad se documentaron en el programa emitido en televisión "Keeping Up With the Kardashians", un reality show sobre una de las familias más conocidas de EEUU.

Si bien Kardashian y Thompson han tenido una relación romántica tumultuosa que terminó en diciembre, han decidido volver a "comunicarse" debido a la llegada del nuevo bebé, asegura la fuente.