Jean Cruz, el actor dominicano que brilla en Netflix

Santo Domingo, RD

El actor de origen dominicano Jean Cruz se sumó al elenco de la serie española de Netflix “La noche más larga”, la cual se encuentra actualmente disponible en Latinoamérica, a través de la plataforma streaming.

Personificando a Diego, uno de los funcionarios principales de la Prisión Psiquiátrica Monte Baruca, donde se desarrolla los hechos, es la mano derecha del jefe de seguridad. En principio Diego aparenta ser bastante disciplinado y leal, pero en el transcurso de la serie vamos descubriendo que realmente no se sabe quién es quién.

“Esto muy agradecido y feliz con esta oportunidad, la cual se dio de la manera más surrealista. Estaba haciendo una entrevista para un medio de comunicación en el centro de Madrid y me encontré a la directora de casting, Juana Martínez, por la calle.

El personaje de Diego ya tenía varios candidatos preseleccionados para interpretarlo, pero cuando me vio, me propuso hacer la prueba a mí también. La hice a los dos días de aquel encuentro y al tercer día me confirmaron que estaba dentro”, narró.

Jean manifestó, además, sentirse honrado y privilegiado al ser el único actor dominicano en esta serie, “pero soy consciente de que hay mucho talento dominicano y de otros países que también merecen la oportunidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y ahora, en pleno siglo XXI, es que se nos empieza a abrir el camino fuera del estereotipo. Yo me responsabilizo con seguir aportando mi grano de arena y seguir abriendo y mejorando el camino”.

Cabe destacar que Jean Cruz, nacido en Santo Domingo, criado en Madrid, España, y graduado en Comunicación Audiovisual y formado en Interpretación, también tuvo un papel destacado en la serie “La cocinera de Castamar”, disponible en Netflix.

Adelantó que está que está en una película dominicana llamada "Boca Chica" de la cual próximamente ofrecerá más detalles. Además, ha participado en obras teatrales “El abrazo”, “Gazoline” y “El funeral de los necios”, así como en la serie “Mercado Central”.

“Quiero siempre dar las gracias por el apoyo recibido. La República Dominicana siempre apoya a los suyos. Vamos a seguir trabajando en lo que me gusta y seguir afrontando retos personales y laborales con las mismas ganas e ilusión que lo he hecho hasta el día de hoy”, puntualizó.

“La noche más larga” es una serie española de thriller estrenado este mes. Su primera temporada cuenta con seis capítulos, disponible en Netflix.