Pasión Vega se enamora de la bachata por Juan Luis Guerra y la incluye en su disco “Todo lo que tengo”

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo. RD

Pasión Vega, una de las artistas hispanas más completas, amada por Antonio Banderas, gracias a su voz aterciopelada, recorre con facilidad del flamenco y las coplas al bolero, la bossa nova, el son, rancheras hasta la bachata, como lo demuestra en su álbum “Todo lo que tengo” (1919).

La artista española define su disco como el puente que transporta la música, con raíces latinas. Aquí acoge al ritmo dominicano de la bachata con el tema “Natural”, autoría de Anthony Escandón, mexicano, originario de Chihuahua.

“En esta bachata Natural, claro que mis influencias llegaron a través de Juan Luis Guerra, un artista impresionante, con canciones llenas de poesía un y hermosos ritmos caribeños, a Juan Luis me lo disfruto un montón, y tuve la oportunidad de cumplir uno de mis sueños al cantar con él en un programa de televisión”, comentó en entrevista telefónica con reporteros de LISTÍN DIARIO.

“Todo lo que tengo” es un trabajo de 13 canciones un homenaje a la música y al folclore latinoamericano.

Al hablar con la madrileña se le siente una energía inexplicable. Se le escucha muy feliz, se le siente sonreír, al contar de su disco, de las cosas que le apasionan como ver algún concierto, la literatura, el teatro y la playa, así como su gran fe en Dios.

También nos platica con emoción de su próxima presentación en Santo Domingo, junto a Maridalia Hernández y su compatriota Paloma San Basilio, en el concierto “Tres divas de la canción”, los días viernes 22 y sábado 23 de julio en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Eran conciertos que en principio fueron programados por el empresario César Suárez Pizano para febrero pasado, pero una ola de Covid-19 obligó a la posposición a las nuevas fechas.

“Serán dos grandes conciertos, dos noches inolvidables, con dos grandes mujeres: Maridalia y Paloma, que poseedoras de voces maravillosas”, aduce Pasión.

Sobre su puesta en escena especificó: “Soy una mujer de darlo todo en escena, es un repertorio muy generoso, lleno de muchísimos matices donde hay y donde va a haber clásicos de Latinoamérica, copla, algo de flamenco, y por supuesto muchas de las canciones que forman parte de ‘Todo lo que tengo’”.

+ Su fe en Dios

De aquella vida, entregada al coro de su iglesia, ahora con una exitosa carrera artística, a Pasión Vega siempre le acompaña la fe en Dios. Aunque ahora vive la religión de una manera más personal, nunca ha perdido la fe y los valores que sembró en su vida desde jovencita.

“En los cimientos de la persona es lo que no se puede mover, y esos cimientos están ahí, de mi infancia, mi niñez, como la honestidad, la sinceridad, la alegría, el agradecimiento por las cosas bonitas, y no tan bonitas que nos trae la vida. La fe la vivo ahora de otra manera, más íntima, no la vivo en comunidad, pero la fe es mi soporte que me ha ido acompañando en esta profesión, que es tan dura y en la que tienes que enfrentar muchas vicisitudes. La fe me ha ayudado a hacer todo lo que hago, hacerlo con amor”, confesó en la plática.

Canciones. Pasión Vega es conocida por temas como “María se bebe las calles”, “Nostalgias”. “Tan poquita cosa”, “Chabuca limeña”,”Querría”, “La canción de las noches perdidas” y otras tantas.

Hace diez años que Pasión Vega tuvo su último encuentro con el público dominicano. “Guardo un gran recuerdo desde esa última vez. El público dominicano es muy apasionado y tiene esa energía que embriaga.