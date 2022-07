Los obstáculos legales que enfrenta Amber Heard para revertir la victoria de Johnny Depp

AP

Virginia, EE.UU.

El juicio por difamación de Johnny Depp-Amber Heard, que generó un gran interés durante dos meses a principios de este año como una telenovela transmitida en vivo y sin restricciones con una de las estrellas más grandes de Hollywood, no se desvanece. en silencio.

A principios de este mes, los abogados de Heard presentaron una moción de 51 páginas pidiendo a la jueza Penney Azcarate que anulara el veredicto del jurado, que otorgó $10 millones a Depp y $2 millones a Heard por reclamos de difamación contrapuestos.

La moción cita múltiples razones por las que el veredicto es insostenible, desde la sorprendente decisión de declarar victoriosas a ambas partes en una medida u otra, hasta un extraño caso de identidad equivocada con uno de los miembros del jurado.

Entre las cuestiones planteadas:

¿POR QUÉ $10 MILLONES?

Depp demandó por $25 millones en el condado de Fairfax después de que Heard escribiera un artículo de opinión de 2018 en The Washington Post sobre la violencia doméstica en el que se refirió a sí misma como "una figura pública que representa el abuso doméstico". El artículo nunca mencionó a Depp por su nombre, pero sus abogados dijeron que varios pasajes del artículo lo difamaban por implicación al referirse a acusaciones de abuso muy publicitadas que hizo en 2016 cuando solicitó el divorcio.

Heard luego presentó una contrademanda de 50 millones de dólares, también por difamación. Cuando el caso fue a juicio, su reconvención se había reducido a unas pocas declaraciones hechas por uno de los abogados de Depp, quien calificó las acusaciones de abuso de Heard como un engaño.

El jurado otorgó $ 15 millones a Depp y $ 2 millones a Heard en su reconvención. La sentencia de $15 millones se redujo a $10,35 millones porque la ley de Virginia limita los daños punitivos a $350.000.

Los abogados de Heard dicen en documentos judiciales que el veredicto de $10 millones no está respaldado por los hechos, y parece demostrar que los miembros del jurado no se enfocaron en las consecuencias del artículo de opinión de 2018, como se suponía que debían hacer, y en su lugar solo analizaron ampliamente el daño que sufrió la reputación de Depp como resultado del presunto abuso.

Sin embargo, los abogados de Depp dicen que los daños están respaldados por el testimonio de su agente y otros. Dicen que los precedentes citados por el equipo de Heard para respaldar sus argumentos “tienen décadas de antigüedad y ninguno involucra a una celebridad internacional de primer nivel”.

Steve Cochran, un abogado civil en Virginia que fue designado por un juez como conciliador neutral en el caso para tratar de minimizar las disputas previas al descubrimiento de pruebas, dijo que siempre creyó que el eslabón más débil en el caso de Depp eran los daños, dada la evidencia de que la reputación del actor había arruinado en Hollywood mucho antes de la publicación del artículo de opinión. Aún así, dijo que es escéptico de que Heard pueda anular el veredicto.

Scott Surovell, abogado y senador estatal demócrata que ejerce la abogacía en Fairfax, también dijo que ve pocas razones para dejar de lado los daños.

“Lo que busca el juez... es que el veredicto esté adecuadamente respaldado en el juicio y no se base en especulaciones o conjeturas. (Depp) gana mucho dinero con las películas. Eso no me parece que los daños se hayan basado en especulaciones o conjeturas, sino en evidencia”, dijo.

“INCONSISTENTE E IRRECONCILIABLE”

Los abogados de Heard argumentan que los veredictos de Depp por un lado y Heard por el otro son fundamentalmente absurdos.

“Los veredictos en duelo del jurado son inconsistentes e irreconciliables”, escribieron sus abogados.

Los abogados de Depp, sin embargo, dicen que el formulario de veredicto utilizado por los miembros del jurado les permitió expresar con precisión exactamente qué declaraciones encontraron difamatorias. Cuando miras las declaraciones individuales, dicen, los veredictos en duelo tienen sentido.

Jeremiah Denton III, un abogado de Virginia Beach con experiencia en casos de difamación, dijo que no considera que los veredictos sean irreconciliables. En todo caso, dijo, el premio que más está en peligro son los $2 millones otorgados a Heard, porque dijo que es legalmente dudoso que se pueda responsabilizar a Depp por las declaraciones hechas por su abogado.

“No entiendo por qué el juez incluso permitió que ese tema fuera al jurado”, dijo.

JURADO #15

Uno de los elementos más inusuales en la discusión es un caso de aparente error de identidad con uno de los miembros del jurado. Según documentos judiciales, un residente del condado de 77 años recibió una citación para el juicio. Pero el hijo del hombre, que tiene el mismo nombre y vive en la misma dirección, respondió a la citación y sirvió en su lugar.

Los abogados de Heard dicen que la ley de Virginia es estricta con respecto a las identidades de los miembros del jurado y que el caso de identidad equivocada es motivo para anular el juicio. No han presentado pruebas de que el hijo de 52 años, identificado en los documentos judiciales solo como el miembro del jurado n.° 15, haya buscado deliberada o insidiosamente reemplazar a su padre, pero argumentan que no se debe descartar esa posibilidad.

“La corte no puede asumir, como lo pide el Sr. Depp, que el servicio aparentemente inapropiado del miembro del jurado 15 fue un error inocente. Podría haber sido un intento intencional de formar parte del jurado de un caso de alto perfil”, escribieron los abogados de Heard.

Paul Bekman, un abogado de Baltimore que también ha juzgado casos en Virginia, dijo que el equipo de Heard necesitaba plantear cualquier problema sobre el jurado con anticipación.

“Cualquiera que mire a un hombre de 52 años ya uno de 77 años podría decir, con suerte, que hay una diferencia de 25 años, y tendrían derecho a preguntar sobre eso”, dijo. “Creo que es demasiado tarde para quejarse del jurado”.

Cochran también dijo que era escéptico de que la confusión pudiera resultar en un juicio nulo o que el juez anulara el veredicto, pero advirtió que es difícil de predecir porque el problema es muy raro.

“He estado practicando durante 50 años y nunca había visto surgir ese problema”, dijo.