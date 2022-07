'El juego del calamar', la primera serie en idioma no inglés que compite por el máximo honor de los Emmy

AP

Los Ángeles, EE.UU.

Succession” recibió 25 nominaciones al Emmy el martes, pero el drama satírico sobre los ricos y despiadados tiene un rival emblemático en “Squid Game”, la primera serie en idioma no inglés que compite por el máximo honor de la televisión.

“Squid Game”, un drama ambientado en Corea del Sur en el que los pobres son pasto de juegos brutales, obtuvo una nominación a mejor drama y otras 13 candidaturas para los premios Emmy de septiembre. “Succession” capturó el trofeo al mejor drama y otros ocho premios cuando compitió por última vez por los Emmy, en 2020.

“Ted Lasso” fue la principal nominada a la serie de comedia con 20 ofertas y tiene la oportunidad de ganar su segundo trofeo consecutivo a la mejor comedia, ya que los votantes de la academia no se dejaron intimidar por su segunda temporada y su giro hacia el lado emocional oscuro.

Otros de los principales nominados incluyeron la antología dramática ambientada en un resort tropical “The White Lotus”, que también recibió 20 nominaciones; las comedias "Hacks" y "Only Murders in the Building" con 17 ofertas cada una, y el drama de disfunción adolescente "Euphoria". Su protagonista, Zendaya, se coronó como mejor actriz en 2020 y volvió a ser nominada.

Los nominados a mejor serie dramática son: “Better Call Saul”; "Euforia"; “Ozark”; "Ruptura"; “Juego del calamar”; "Cosas extrañas"; "Sucesión"; "Chaquetas amarillas."

Los nominados a mejor serie de comedia son: “Abbott Elementary”; "Barrio"; “Frena tu entusiasmo”; “Hackeos”; “La maravillosa señora Maisel”; “Solo asesinatos en el edificio”; "Ted Lasso" y "Lo que hacemos en las sombras".

Las nominadas a mejor actriz de serie de comedia son: Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”; Quinta Brunson, “Primaria Abbott”; Kaley Cuoco, “La azafata”; Elle Fanning, “El Grande”; Issa Rae, “Inseguro”; Jean Smart, "Hacks".

Los nominados a actor de serie de comedia son: Donald Glover, “Atlanta”; Bill Hader, “Barry”; Bill Hader, “Barry”; Nicholas Holt, “El Grande”; Jason Sudeikis, "Ted Lasso" Steve Martin, "Solo asesinatos en el edificio"; Martin Short, “Solo asesinatos en el edificio”.

Los nominados a actor de serie dramática son: Jason Bateman, “Ozark”; Brian Cox, “Sucesión”; Lee Jung-jae, “Juego del calamar”; Bob Odenkirk, "Mejor llama a Saúl"; Adam Scott, “Separación” y Jeremy Strong, “Sucesión”.

Las nominadas a mejor actriz de serie dramática son: Jodie Comer, “Killing Eve”; Laura Linney, “Ozark”; Melanie Lynskey, “Chaquetas amarillas”; Sandra Oh, “Matando a Eva”; Reese Witherspoon, “The Morning Show” y Zendaya, “Euphoria”.

Los nominados a series limitadas son: “Dopesick”; “El Abandono”; “Inventando a Anna”; “El Loto Blanco”; "Pam y Tommy".

Los nominados a la serie de entrevistas de variedades son: “The Daily Show with Trevor Noah”; “Jimmy Kimmel en vivo”; “La semana pasada esta noche con John Oliver”; “Late Night with Seth Meyers” y “The Late Show with Stephen Colbert”.

El presidente de la Academia de Televisión, Frank Scherma, inició el anuncio de la nominación diciendo que se había presentado una cantidad récord de programas, lo que refleja que la producción de series alcanzó su punto más alto después de haber sido drásticamente reducida durante la pandemia.

Los Emmy alguna vez estuvieron dominados por las cadenas de transmisión y luego por cable, con el aumento de los servicios de transmisión cambiando el equilibrio de poder y quizás los premios mismos. La incorporación de “Squid Game” de Netflix a la mezcla de los Emmy es el resultado del enfoque en el mercado global del streaming.

“The Crown”, que dominó los premios de drama de 2021, no se televisó dentro del período de elegibilidad y no se emitirá este año.

La ceremonia de los Emmy está programada para el 12 de septiembre y se transmitirá por NBC, con un anfitrión aún por anunciar.