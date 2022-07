En Santiago se comenta: la moda de las políticas

¡Hola, buenos días! Está súper de moda para las políticas, no solo de este país, también en Estados Unidos, vestir con pantalones jeans y tenis de marcas reconocidas.

A la primera que vi en con esa tendencia fue a la vicepresidenta de USA, Kamala Harris, luego a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, que hasta a este calzado le puso su nombre y ahora Margarita Cedeño entra en esa onda, con un perfil más juvenil y más estilizado. Lucen bien estas chicas.

La moda no incomoda

Hace un tiempo que este estilo se está llevando, sobre todo en jóvenes que usan vestidos largos con tenis modernos de plataformas, los he visto en bodas, actividades sociales y eventos muy formales, es que la comodidad no tiene precio.

Si bien es cierto que uno se ve tan elegante con zapatos altos, no menos cierto es que muchas mujeres, jóvenes aún, están sufriendo de las caderas y rodillas, pero ahora todo pega, más si damas famosas utilizan estos outfits y lo ponen a la vanguardia. Incluso mujeres de baja estatura que no se desmontaban de los altísimos tacos, ya no tienen complejo y andan de lo más felices con sus bellos tenis.

Se retiró

Conocí a ese intelectual del periodismo, Ramón Puello Báez, todo un caballero, discreto, elegante, simpático y de una buena conversación, sus programas eran favoritos en el público exigente, hace unos días recibimos la noticia de su retiro de los medios, no explicó las razones, ya tiene ochenta años de edad, hay otros que con más años siguen activos, pero cada quien sabe el momento para descansar. Lo cierto es que extrañaremos sus excelentes comentarios.

Almuerzo

KGB es un bonito restaurante, en Bella Terra Mall, cuando paso en las noches, al regresar de mi programa de televisión, me encanta ver su atractiva decoración, aunque he estado ahí no había probado la comida, es exquisita y variada, sobre todo las ensaladas, especialidad de la casa, de hecho están en exhibición al escoger. El pasado miércoles almorzamos junto a un selecto grupo de periodistas, en compañía a los directivos del Consejo de Desarrollo de Santiago, para su acostumbrado encuentro con los medios. Esta vez fue invitado el amigo Lucildo Gómez, en representación del gobierno, para escuchar sobre las obras que se construyen en la ciudad corazón, incluyendo el Monorriel, buen encuentro. Hasta la próxima.