Santiago Matías anuncia sus aspiraciones a senador y renuncia al PLD

Santo Domingo, RD

El productor e influencer Santiago Matías “Alofoke” anunció sus aspiraciones a candidato a senador por la provincia Santo Domingo.

“En esa búsqueda existencial y de soluciones, a través del compromiso social que tenemos, he decidido de manera oficial optar por la búsqueda de la Senaduría de la provincia de Santo Domingo’’, anunció Matías.

El también empresario dijo que su bandera será el servicio militar obligatorio y la educación sexual obligatoria.

“No me importa que me satanicen. Necesitamos educación sexual obligatoria en el país”, dijo Matías en “Esto no es radio”.

Indicó que el programa de Alofoke Radio Show, matriz de esa plataforma comunicacional, ha tenido cambios, eso incluye Alofoke Podcast, que abarca temas sociales y políticos, el cual ha logrado en él una sinergia y sentimientos encontrados sobre temas que afectan a la sociedad dominicana, en especial sobre temas que conectan o tiene que ver con la juventud.

Agregó: “Mis aspiraciones son genuinas, pero conscientemente maduras, no es un asunto de dinero porque lo obvio se ve de lejos, sé lo que es ser pobre y tener dinero. Suena un cliché, pero realmente quiero seguir ayudando a mi país, más allá de los medios de comunicación que definitivamente ayudan, pero se necesita más que eso; la política siempre me ha llamado la atención, sé que puedo hacer mejores aportes a través de la Senaduría de la provincia de Santo Domingo”.

También informó que por el momento no tiene partido, que es un “agente libre”.

Se recuerda que en la pasada campaña electoral, Alofoke anunció que sería precandidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aunque dias después la retiró.

Alofoke dijo que renunciará del partido de la Liberación Dominicana (PLD) para enfocarse en su proyecto y demostrar que su candidatura “es la mejor opción para la provincia de Santo Domingo”, tiempo después analizará cuál partido necesita y merece ser la mejor opción para las elecciones del 2024.