Cameron Díaz revela cree que fue usada como "mula" para traficar drogas a Marruecos

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La actriz Cameron Díaz reveló que a sus inicios cree que fue usada como mula para transportar droga a Marruecos.

La actriz, quien se regresa a las pantallas con “Back in action”, relató que todo ocurrió a principios de la década de los años 90, una época en la que la normativa en los aeropuertos no era tan estricta y la seguridad no era exhaustiva.

Cameron se trasladó de Los Ángeles a París para probar suerte como modelo. Sin embargo, la artista ha confesado que no consiguió ni un solo trabajo en el mundo del modelaje en un año entero.

"Conseguí un trabajo, pero realmente creo que era como mula para transportar drogas a Marruecos, lo juro por Dios", expresó en el podcast 'Second Life' de Hillary Kerr.

"Me dieron una maleta cerrada con llave que tenía mis 'trajes' dentro... Abro comillas, cierro comillas", relató Díaz.

De acuerdo a su relato, no tenía constancia de lo que había en la maleta: “Yo era una chica rubia de ojos azules en dirección a Marruecos, con pantalones vaqueros rotos y botas de plataforma. Me empecé a sentir muy insegura y abandoné la maleta. Les dije a las autoridades que no sabía de quién era aquel bulto”.

Hastiada de su paso por Europa, decidió volver a Los Ángeles. Allí consiguió su gran oportunidad a través de un cazatalentos que se acercó a ella en una audición para protagonizar La Máscara (1994), todo un éxito en Hollywood, junto a Jim Carrey. Encontraría el amor en la figura de Benji Madden, miembro de la banda Good Charlotte, con quien se casó en enero de 2015. Cuatro años más tardes traerían al mundo a su hija Raddix, indica El Mundo.