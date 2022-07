El Torito desmiente haya pagado deuda de El Pachá en Teleradio América

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El artista y senador Héctor Acosta “El Torito” desmintió que haya pagado la deuda de más de 750 mil pesos que tenía el animador Frederick Martínez “El Pachá” con Teleradio América y por la que su programa “Pégate y gana” estuvo fuera del aire en mayo.

Aunque fue el propio comunicador quien aseguró que el artista había pagado el dinero, El Torito dijo que es falso y en un momento determinado eso “le hace daño” porque puede provocar que otras personas lo llamen para “le pague tal cosa”.

Al ser cuestionado por la periodista Colombia Alcántara en su programa “Al Tanto” sobre si es cierto que le salvó el programa, el artista respondió: “Claro que no y eso yo lo desmentí, pero El Pachá es un gran ser humano y como lo diría el pueblo: es de esos locos que tenemos que querer como son”.

Acosta entiende que El Pachá dijo que fue él que le pagó la deuda en el canal “porque él entendió que como yo soy amigo de él y le dijeron que fue alguien anónimo, entonces pensó que fue El Torito”, dijo al tiempo de asegurar que eso le hace daño y “no me ayudó ahí”.

El senador por la provincia Monseñor Nouel expresó que Martínez es un gran ser humano que le tiene mucho cariño y respeta porque lo ha ayudado mucho.

“Frederick Martínez es un loco querido por todo. Yo le tengo mucho respeto y le agradezco también porque siempre ha sido solidario conmigo”.

El pasado mes de mayo el controversial animador lloró en su programa al recordar a las personas que contribuyeron con su causa.

El pueblo ha llorado conmigo, y ha reído conmigo porque yo soy autentico, yo soy como soy, no ando con poses”, dijo el Pachá al tiempo de dar la cara por la difícil situación que vivió junto a su equipo de producción en la que reconoció que “salimos del aire porque debíamos tres meses”.

El Pachá aseguró que la administración del canal le comunicó que la persona que condenó la deuda no quería que supiera su nombre, que todo se hiciera de manera anónima. “Torito te descubrí” dijo entre lágrimas el comunicador, que recibió este sábado apoyo de sus más cercanos colaboradores.

“Yo no sabia que este pueblo me amaba tanto; yo no sabía que sembrar en terreno fértil durante 30 años iba a dar estos frutos”, explicó.

El comunicador con más de tres décadas en los medios de comunicación expresó, que esa deuda de 750 mil pesos, la pudo haber pagado Eddy Herrera, Rafa Rosario, Kinito Méndez, Fernando Villalona, Wason Brazoban, Vladimir Dotel ‘Ilegales’, o una gran parte del empresariado dominicano que “he apoyado”.

“Pero fue el Torito que se sensibilizó, fue el Torito que llamó a Teleradio América para preguntar cuántos debe el Pachá, con una condición que no lo sepa nadie”, manifestó. Sin embargo, Frederick Martínez se dio cuenta que fue el merenguero porque cometió un ‘error’.

“El sábado pasado cuando el Pachá no salió al aire, llamó David Mella (asistente del Torito), y yo le dije que no había pagado tres meses, y me comunicó que: yo voy a llamar a Héctor ahora, eso se va a resolver”.