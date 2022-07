Juez niega otra vez fianza a Raphy Pina: Es un riesgo de fuga

Redacción Entretenimiento

Raphy Pina seguirá en prisión. El juez federal Francisco Besosa determinó que el productor es un peligro a la comunidad y un riesgo de fuga, por lo que reiteró su decisión de negarle fianza en apelación.

La decisión del juez surge Besosa surge tras una solicitud del Tribunal federal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, a donde Pina acudió para solicitar que se le permita estar libre bajo fianza mientras intenta revertir el veredicto de culpabilidad en su contra.

“La evidencia clara y convincente no convence al Tribunal de que es probable que Pina huya o represente un peligro para la seguridad de los demás”, dijo el juez Besosa, según publica el diario puertorriqueño El Nuevo Día.

La decisión de Besosa está en orden de 14 páginas, en la que concluyó que no está convencido con pruebas claras sobre el riesgo de fuga de Pina o el peligro que pueda representar para otros.

“Pina no proveyó ninguna razón para que este Tribunal determine mediante pruebas claras y convincentes que no tiene acceso a los rifles no contabilizados, ni que es poco probable que represente un peligro para la seguridad de los demás”.

El pasado 31 de mayo, los abogados de Pina argumentaron que la libertad condicionada se le debe conceder porque no representa un riesgo de fuga ni de seguridad.

Sin embargo, el juez reconoció que Pina cumplió con sus condiciones de libertad provisional mientras estuvo bajo fianza durante su proceso judicial, pero al el ser convicto y sentenciado, la situación cambia.

Resaltó que, durante su libertad condicional, el empresario realizó peticiones dudosas a la corte, como cuando solicitó celebrar el nacimiento de su hija en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana. Pina, según los documentos judiciales, argumentó que su hija con Natti Natasha nacería en la misma fecha en la que su padre murió, el 28 de mayo, publica el diario.

El Tribunal denegó la petición y Vida Isabelle nació el 22 de mayo de 2021 en Miami, donde Pina estaba siendo monitoreado.

“Los bebés nacen cuando nacen los bebés, no cuando los padres quieren que nazcan. El nacimiento de un niño rara vez ocurre en la fecha calculada por el obstetra-ginecólogo, y Pina no dio ninguna explicación sobre por qué su prometida no querría permanecer bajo el cuidado de su obstetra/ginecólogo actual y cambiar de médico un mes antes de lo esperado a dar a luz”, apuntó el juez.

El pasado 4 de julio el productor musical cumplió 44 años y lo pasó “sin alimentos sanos, sin agua potable y con el mismo uniforme de hace días”, en la cárcel en la que fue recluido tras ser encontrado culpable por posesión de armas ilegales.

Pina, de 44 años, fue sentenciado el pasado 24 de mayo por posesión de un arma de fuego modificada ilegalmente para disparar de forma automática y por posesión de armas de fuego por parte de una persona convicta por un delito mayor.

El hallazgo de las armas ocurrió en abril de 2020, cuando agentes del FBI en Puerto Rico registraron una casa desocupada del manejador de artistas, en Caguas, municipio vecino a San Juan.