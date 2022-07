Ahora sí, Arturo Peniche se divorciará tras casi 40 años de matrimonio

Redacción Entretenimiento

En el 2020 el actor Arturo Peniche sorprendió al revelar que se separaba de su esposa Gaby Ortiz, tras 38 años de casados. Sin embargo, no sucedió y tras varios intentos por recuperar su matrimonio, ahora el mexicano confirmó la ruptura es definitiva y el divorcio llegara pronto.

“Llevamos una sana relación, hasta ahorita es una relación de amistad y listo. Si seguimos casados, yo creo que más adelante vamos a enderezar ese asunto. Espero que así sea. Fueron años de matrimonio, el cual le agradezco muchísimo y también yo di esos años de matrimonio”, aseguró para el programa “Hoy” de Televisa

Por otra parte, el actor dijo que no está en busca de otra pareja: “Yo pienso que el amor no se busca, el amor llega, pienso que puede llegar por cualquier lugar, no hay que buscarlo, él solito”, agregó.

Fue hace dos años que el actor, de 60 años, explicó cómo la pandemia desatada por el COVID-19, no solo impactó en su entorno familiar con varias perdidas humanas y contagios, sino que también terminó de resquebrajar la relación con su esposa y madre de sus hijos, Gaby Ortiz.

“Me fue muy mal. Tuve pérdidas fuertes por este dichoso virus, hubo parientes que se recuperaron y otros que no. (…) Estuve muy angustiado durante un mes no podía dormir, lloraba. Dentro de esas pérdidas, mi matrimonio”, dijo el también cantante en ese momento en una entrevista con la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda.

Luego Peniche intentó varias veces recuperar su matrimonio, pero sus intentos no fueron suficiente.

El protagonista de “María Mercedes” y Gaby Ortiz estuvieron juntos por cuatro décadas y son padres de Brandon y Khiabet Peniche.