¿Por qué los fanáticos no superan la separación de Anuel y Karol G?

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Ha pasado más de un año desde que Karol y Anuel confirmaron su separación casi siete meses que el cantante anunció su relación con la dominicana Yailin la más viral, pero los fanáticos de ellos aún no superan la ruptura ni aceptan el nuevo romance.

Y es que ya sea que Anuel y Yailin estén en algún lugar físicamente o sus publicaciones en las redes sociales los fans de los “bebecitos” como le llamaban al boricua y a la colombiana, siempre sacan a relucir a Karol G o abuchean a Yailin.

El último incidente sucedió en Madrid, España durante una presentación del trapero cuando subió a tarima la exponente dominicana y los asistentes empezaron a mencionar el nombre de Karol G al unísono.

El bochornoso momento para los esposos fue compartido en redes sociales y como todo lo que envuelve sus vidas ha sido tema de conversación entre quienes apoyan a la pareja y quienes aún no superan que la relación con la “bichota” se terminó en abril de 2021.

Pero este no ha sido el único incidente parecido, en mayo el interprete de “Las leyendas nunca mueren” se presentó en Las Vegas, Estados Unidos, donde el público empezó a abuchearlo cuando sonó la canción que tiene con Yailin y además pidieron a Karol G.

Antes de salir al escenario el artista puertorriqueño sonó de fondo “Si tú me busca”, tema de Anuel y la dominicana fue entonces cuando los asistentes comenzaron a abuchear la melodía y gritaban el nombre de la expareja del trapero, la colombiana Karol G.

Anteriormente a eso, “Yanuel” estaba en una discoteca y empezó a sonar el tema “Mamiii” de Karol G y Becky G, y Anuel le lanzó hielo al DJ por poner la canción.

El propio Dj confirmó que “sí me tiró con el hielo. Cuando me tiraron con el hielo no sabia quien fue hasta que me enviaron el video y me di cuenta que era Anuel. Pensé que el hombre era más profesional”, dijo.

También aseguró que el hielo le dio en la frente, pero no le hizo nada “no sentí mucho el hielo lo que sentí fue el agua cuando me salpicó en la cara”, explicó y dijo que no se lo esperaba de un artista tan grande.

Anuel y Karol G tuvieron una relación de tres años con la que se convirtieron en una de las parejas urbanas favoritas del público.

Pero todo eso quedó atrás y actualmente el cantante boricua vive una intensa relación con Yailin.

Hace unos días Georgina Guillermo, nombre de pila de la joven dominicana cumplió 20 años y el boricua se lo celebró en un restaurante de Madrid, que llenaron de globos, peluches y rosas rojas mientras en una pantalla iban pasando una serie de imágenes de ambos.

"Feliz cumpleaños Yailin. ¡¡Te amo!!", se leía en el audiovisual mientras sonaban varias canciones de Ana Gabriel, la artista favorita de la dominicana.

Desde que se conocieron e iniciaron su relación Yailin y Anuel han acaparado titulares de la prensa del corazón y cada detalle que publican en las redes sociales no pasa desapercibido para sus millones de seguidores.

El pasado mes de junio “Yanuel” se casó por lo civil en República Dominicana.

Te amo nunca Imagine este momento Ni cómo se sentía gracias Por llegar a mi vida Y darme esta felicidad que estoy viviendo contigo Espero que esto dure años y años Juntos y dándonos todo el amor del mundo Cada día que pase Y gracias por convertirme en tu esposa @anuel”, dijo Yailin en su cuenta de Instagram.

Anuel y "Yailin la más viral" establecieron su residencia en Miami, donde tienen su nido de amor y él "me trata como una reina".

"Es diferente, siento que lo que tengo con él nunca lo había vivido ni lo había sentido por otra persona", agregó la intérprete urbana.

Él, por igual, según sus declaraciones a People, se siente a plenitud: "Con ella no tengo que estar escondiéndome de ninguna forma ni cambiar nada".

El cantante puertorriqueño, de 29 años de edad, y su colega dominicana descubrieron su amor a finales de diciembre pasado cuando intercambiaron expresiones de cariño en las redes sociales.

Desde entonces, los cantantes se dejan ver derrochando amor en lugares públicos de República Dominicana y Estados Unidos.

"Somos como dos muchachos juntos", dijo a People Yailin, quien añadió. "Me gusta mi relación porque somos nosotros mismos".