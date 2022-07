El próximo 27 de julio se estrena la segunda temporada de Rebelde

Redacción de entretenimiento

Santo Domingo, RD

La nueva versión de Rebelde ha enloquecido en redes sociales desde su anuncio en 2020, pues la expectativa de cómo se iba adaptar la telenovela juvenil más famosa de Televisa era alta, ahora fue confirmado que esta serie tendrá su segunda temporada.

Su estreno será próximo miércoles 27 de julio de 2022, hasta el momento Netflix no ha ofrecido más detalle sobre la nueva temporada, sin embargo, los fanáticos esperan el regreso de todo el elenco de la primera temporada.

Pese a la discreción de la plataforma de entretenimiento, sí se conoce que en la banda de los rebeldes habrá un nuevo integrante.

El remake de Netflix de “RBD” agregó dentro de sus escenas covers de las famosas canciones de la versión original, tales como Sálvame y "Solo quédate en silencio".

Asimismo, tuvo adaptaciones de canciones populares como "Me rehúso", de Danny Ocean, o ‘Baby One More Time’ de Britney Spears. Sin embargo, sorprendió por incorporar composiciones originales, como lo fue el caso de ‘Este sentimiento’ interpretada por Azul Guaita o ‘Pensando en ti’ de Andrea Chaparro y Jerónimo Cantillo.

Nueva canción

En su cuenta oficial de Instagram, Rebelde, además de anunciar la fecha de estreno de la segunda temporada le ofreció a la vieja y nueva generación rebelde un nuevo videoclip con el primer sencillo del segundo soundtrack que la producción tendrá.

Se trata de Siempre Rebeldes, una canción pop con toque dance y electro, que de inmediato ha conquistado el agrado de más de uno.