Yoryi Castillo era la voz en off de "Sábado de Corporán" y ahí se inspiró para su propio programa de TV

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Yoryi Castillo era la voz en off de "Sábado de Corporán", que conducía Rafael Corporán de los Santos por Color Visión, una experiencia que le inspiró para crear su propio proyecto televisivo el que inició en Telecentro, pasó por Supercanal, canal 5 de Telemicro y desde hace años se mudó a Digital 15.

“Yo soy fruto de empresarios de la televisión que siempre han creído en el talento popular, como el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, quien me abrió las puertas de sus medios de comunicación en donde llevo 22 años. Gómez Díaz, que no solo me ha apoyado a mí, sino a toda una generación de talento en todas las áreas, que no encontraba la oportunidad en otro canal”, afirmó.

Castillo también dijo agradecer al fenecido empresario Manuel Guaroa Liranzo y al periodista Julio Hazim.

Por igual, es producto de robles de la radio como Pedro Pérez Vargas, de quien se inspiró y aprendió como locutor de noticias. En la animación musical se formó de la sapiencia de Willie Rodríguez.

Conocido como “Yoryi Resuelve”, fruto de ese privilegiado aprendizaje ha podido permanecer por 36 años trabajando en la radio y la televisión.

Con un estilo de animación muy popular, un programa que llega directamente al pueblo y una voz formada en la escuela de locución de Oto Rivera, Yoryi ha transitado un camino, sin mirar a los lados, sin competir, con quienes en un su momento fueron fuertes contrincantes.

Yoryi, simplemente, continuó con su trabajo, el que hoy día expone todos los sábados por Digital 15, con su espacio “Yoryi Internacional”, 12:00 del mediodía a las 4:00 de la tarde.

“Nací para ser parte de la radio y la televisión, disfruto entretener las familias y respaldar los talentos artísticos nacionales, sobre todo a los nuevos valores abrirle un espacio para que expongan su condiciones artísticas”, refiere cuando habla de su trayectoria

En sus más de tres décadas de trabajo en los medios, asegura nunca haber descansado. “Desde que inicié en Radio Diamante, he trabajado sin parar, siempre llevando un contenido para la gente más popular, ese pueblo que conocí trabajando con Corporán de los Santos, cuando inicié en Sábado de Corporán haciendo la voz en off”.

Yoryi es parte del conglomerado de animación con el que cuenta la televisión dominicana, a pesar de no haber sido reconocido, dice no sentirse marginado como comunicador.

“Yo soy un hombre feliz. La gente me quiere y soy un productor de televisión exitoso porque llevo más de 30 años sin parar y eso es lo que realmente importa”, expone.