Chris Pratt revela las claves sobre la serie de acción "The Terminal List", que se estrena este viernes

Rubén Peralta Rigaud

Miami, Florida

La emocionante serie de acción de Amazon "The Terminal List" llega a Prime Video este viernes, 1 de julio. Chris Pratt conversó para Listín Diario sobre las brutales secuencias de acción de la serie, la alta calidad y por qué se beneficia de ser una serie en lugar de una película.

"The Terminal List" sigue a James Reece (Pratt), quien después de que todo su pelotón de Navy SEAL es emboscado durante una misión encubierta de alto riesgo”, dice la sinopsis.

“Reece regresa a casa con su familia con recuerdos contradictorios del evento y preguntas sobre su culpabilidad. Sin embargo, a medida que sale a la luz nueva evidencia, Reece descubre fuerzas oscuras que trabajan en su contra, poniendo en peligro no solo su vida sino también la vida de sus seres queridos”, agrega.

P. Chris, la serie de televisión tiene escenas de acción muy buenas, pero lo que realmente me atrajo fue la emoción humana, el drama. Ustedes como equipo hacen un gran trabajo al mostrar las realidades de la guerra y equilibrar estos recuerdos traumáticos y el sufrimiento de un soldado con esta intrigante conspiración. ¿Puedes hablar de ese importante detalle? Porque creo que eso es realmente lo que hace que esto sea especial.

R. El material de origen, “The Terminal List” (el libro), obviamente fue la piedra de toque, y creo que el formato... ser capaz de contar esta historia en el transcurso de ocho horas permite que ese tipo de línea emocional realmente resuene y crezca a la tasa de crecimiento lenta requerida para llegar de una manera que es va a ser auténtico sobre cómo sería este tipo de experiencia para una persona. A pesar de que es una especie de conspiración sensacionalista ficticia, debe basarse en la realidad y en la hermandad, la profundidad del dolor de perder a tu tropa, de perder a personas cercanas a ti, todo eso debe sentirse. Si tiene que tomar estas ocho horas y reducirlas a una hora y media con toda la historia, cada uno de los personajes auxiliares se reduciría básicamente a nada más que personas que se presentan a la exposición del titiritero.

Eso es un poco culpa del formato de la película. En una hora y media, talvez dos, dos horas y media como máximo, no puedes contar la misma historia de la misma manera con la misma profundidad de emoción y desarrollo de carácter. Así que sí, realmente me encanta esto. Me encanta el medio emergente del formato episódico de larga duración, pero con el valor de producción de una película. Sí, creo que realmente tocamos una nota especial aquí. Espero que mucha gente haga algo similar en el futuro, porque tenemos el tiempo, el espacio y el lugar para ello. La gente puede sentarse en sus casas y ver, esencialmente, una película de ocho horas. Es genial.

P. Cada rol requiere cierto nivel de nueva investigación o nueva capacitación. ¿Cuál es la capacitación o investigación más singular que realizaste al ingresar a esta serie?

R. Vaya, probablemente se reduzca al manejo de las armas y a tratar de crear movimientos auténticos con estas plataformas de armas que usan los Navy SEAL. Trabajando de cerca con Ray Mendoza, quien fue nuestro asesor militar; Jared Shaw y los diversos SEAL de la Marina que empleamos y con los que nos asociamos en esto.

Simplemente todo eso fue bastante interesante y diferente a todo lo que había hecho antes. Había usado armas antes, pero son muy específicas en cuanto a cómo usarlas correctamente de una manera que refleje la autenticidad de su comunidad. Hablaría de eso probablemente.

P. Chris, hay muchos tiroteos geniales a lo largo de esta serie, pero también me encantan los combates cuerpo a cuerpo. Tienes experiencia en la lucha libre y has entrenado con algunos miembros de la realeza de las MMA, como los hermanos Nogueira y Randy Couture. ¿Qué tan satisfactorio fue hacer estas escenas de lucha más realistas y realistas?

R. Esa fue una gran nota que tuve y sé que nuestros asesores de Navy SEAL estuvieron de acuerdo, que fue eliminar la salsa picante de Hollywood. Este es un tipo que está luchando por su vida. Quería que estuviera sucio. No quería que fuera un combate de boxeo. Por ejemplo, la secuencia de pelea que ocurre al final del piloto, yo estaba como, “Voy a pelear contra este tipo hasta la muerte. Voy a darle un puñetazo en las bolas. Voy a arrancarle los ojos”, ¿sabes? “Voy a hacer todo lo que pueda para ser letal en una pelea. No estoy tratando de sumar puntos aquí. Estoy tratando de matarlo.

Así que ese tipo de cosas fue realmente emocionante para mí porque veo muy a menudo en películas o en televisión donde hay mucho en juego y estos muchachos comienzan a boxear. Y es como, no, las peleas nunca son así. Esto no es un combate de kickboxing. Va inmediatamente al suelo y quien sea el peleador más sucio generalmente ganará. Entonces esa secuencia se volvió muy complicada, muy rápida, y eso me gustó. Eso fue importante para mí. Se ve diferente cuando los hombres luchan auténticamente hasta la muerte.