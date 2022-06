Chael Produciendo: hijo de un merenguero que es un motor de la música urbana dominicana

Lourdes Aponte

Santo Domingo, RD

El productor de más incidencia en la música urbana local es “Chael Produciendo”, hijo de un merenguero de los años 80, que curiosamente le encanta el jazz y que con El Alfa logró una dupla exitosa en el dembow.

“Desde pequeño me gustó la música, fue algo como natural, mi papá es músico, en los 80 él tocaba con una orquesta llamada Los Gitanos y yo me crié en el ámbito de la música (también tuvo influencias de un tío", contó a Listín Diario Chael Eugenio Betances, su nombre real.

Sobre sus inicios abundó: "Crecí tocando tambora, en comparsas y así seguí creando música, a los 12 años cree un grupo de rap junto con dos vecinos del sector y a los 15 años tocaba merengue, pero luego de esto decido poner el estudio de grabación y ahí me inclino como productor en el año 2008".

En el mundo urbano, sus primeras influencias a nivel de producción están basadas en los productores norteamericanos y uno de sus grandes sueños sería hacer colaboraciones musicales con los cantantes Post-Malone y Quavo.

Su carta de presentación más visual es su conexión especial con el exponente urbano El Alfa.

Ambos establecieron una química irrepetible de trabajo y no hay uno sin él otro.

“Alfa El Jefe” y Chael Produciendo han creado un sello de forma mutua en sus trabajos, llegando a considerarse en el ámbito personal como familia.

“Conocer al Alfa fue una casualidad de Dios, en mis inicios con rap y merengue, yo tocaba instrumentos y tuve que hacer estudios musicales, en esos momentos se comenzaba a destacar y comercializar los primeros rastros del dembow, en ese entonces era más loop, dígase un sonido existente y lo convertían en dembow, así que dije que podía hacerlo diferente agregándole melodía, allí nació la pista de la canción “Pal de Velitas” y pensé en Mark B, desde que él y su equipo de trabajo la escucharon supieron que sería un éxito, ellos invitaron al Alfa a la canción, después de eso le gustó mucho mí trabajo nos acercamos y de ahí en adelante solo han sido palos musicales”, explicó.

La fórmula para el triunfo del dúo Chael-Alfa está en sus gustos musicales y el respeto que mutuamente se profesan.

“Incluso, parecemos familia y la forma en la decidimos qué tipo de música, energía y hasta el ritmo que vamos a utilizar, somos muy parecidos esa ha sido la química perfecta, y nos escuchamos y probamos las ideas de forma mutua y ahí está la magia en la comunicación y en el norte de estar en el mismo foco, el respeto y otras cosas más”, con la mano en el pecho externó el productor.

Aunque produce música urbana, Chael Betances, de 30 años, le confió a este medio su predilección por la música es el jazz.

En un futuro cercano, dará el paso hacia la música electrónica en este 2022, no solo tocando sus éxitos producidos para otros artistas, sino también con sus propios temas musicales.

“Estoy haciendo un proyecto poco a poco, para hacer presentaciones multitudinarias en vivo para festivales, tocando canciones exclusivas y de las ya producidas, ese es mi próximo proyecto que pienso hacer, de la mano viene mi propia disquera que estoy complementando donde se manejan nuevos talentos y artistas que serán distribuidos en la industria musical”, detalló Chael.

En su vida personal se define como una persona soñadora y familia, orgulloso de la crianza que obtuvo de su familia y de las decisiones que tomó ya que estas lo convirtieron en el ser humano y de sus logros tanto laborales como personales.

Emitió que tienen “un sentir” por las causas sociales y que de la mano de su esposa se encargan de hacer obras de este tipo a personas que lo necesiten y que tiene en vistas la formación de una fundación para continuar con esta labor.

Para el instrumentista lo que le hace falta al movimiento urbano dominicano es más unión y menos egos entre sus protagonistas.

"Tengo la certeza de que solamente falta unión y creer en ella de forma verdadera, sin ningún ego o sentimiento de superioridad y que nada dañe lo bonito que se puede lograr, es lo único que falta ya que hay mucho potencial, la industria está enfocada en la República Dominicana, yo tengo muchos negocios con artistas y disqueras internacionales, aquí lo que se necesita es eso, estoy trabajando en la unificación de varios productores que deberían estar trabajando en mejores niveles y todavía no lo hacen, haciéndolo yo solo no sería una industria”, dijo.

+ Sobre el movimiento local

Chael en la actualidad se encuentra nominado a los premios “Yo Soy Urbano” en la categoría de mejor productor.

¿Se necesita cantar para ser artista?

Al ser cuestionado de si un artista necesita tener condiciones vocales para poder triunfar explicó que sí y que hay otros factores como el carisma.

“Se necesitan conocimientos pero el canto también se puede aprender, lo que no se aprende es la espontaneidad y la personalidad para conectar, hay artistas que quizás no te cantan en la nota más alta pero son emblemáticos para su gente y por otro lado tienes otros con grandes habilidades de canto que no se alinean con su público, sí hay que cantar pero también hay que tener carisma, la gente no está pendiente a que le canten una canción muy musical lo que quieren es ver reflejada su realidad, en esto hay que saber de todo, sobre todo profesional”, desglosó Chael.

A su vez para los nuevos exponentes del género les recomienda crear vínculos honestos con su público, mantenerse constantemente trabajando para “no dormirse en los laureles”, realizar inversiones y expansión en las plazas internacionales, vender una buena imagen, contenido de calidad, ya que esto ayuda a sentar las bases de un verdadero profesional en el negocio.

Respecto a las redes sociales habló que estas pueden ser un arma de doble filo que permite tanto construirte como destruirte.

“Tú puedes ser inocente de algo y si eso se masifica porque alguien te quiso hacer un daño aunque luego se aclare hay personas que no borran eso, incluso las redes te destruyen más rápido de lo que te construyen”, informó Chael.

En la misma línea agregó que “nunca me ha interesado que mí vida privada se vuelva de interés público, prefiero invertir ese tiempo en mi familia y volverlo de calidad, cuando tú eres privado la negatividad te llega menos, no dejo que el tiempo me pase sin dedicárselo a ellos”, explicó.

Los valores y sociedad en la música urbana

Chael explicó que muchos factores tienen influencia en la conducta, no tan solo la música o un género en específico, agregando que lo que verdaderamente importa es la formación que brindaran las familias a sus integrantes para desarrollarse como entes sociales.

“Yo te puedo dar mi criterio, cada quien emite su opinión y eso no significa que sea la realidad, es cierto que todo influye, no solo es la música, las películas también lo hacen, hay diversas cosas que pueden llevar a eso, lo más importante es la educación que se brinda desde el hogar a tus hijos dándole buenos valores, ellos van a rechazar todo lo malo y no necesariamente deben ser muy mayores para discernir el bien del mal”, añadió Betances.

Aclaró que reconoce que hay muchos nuevos e incluso viejos exponentes que al no contar con los recursos educativos suficientes, han realizados actos incorrectos pero no se debe permitir que esto empañe a todos los miembros del movimiento urbano, ya que dentro de este también existen personas que son ejemplos de buena conducta y moralidad.

“Aquí vienen artistas que incluso antes de comenzar a grabar hacen que todo el presente se ponga a orar”, con orgullo emitió.

+ Las mujeres en el gremio urbano

Chael confesó que las mujeres pueden llegar a posicionarse hasta más que los hombres en el género ya que las calificó de “despiertas y dispuestas a expandir sus horizontes”.

“Yo he conocido mujeres que son productoras fuera del país, aquí todavía a nivel de producción la presencia femenina no es tan notoria, pero en la interpretación marcan la pauta, por eso hago énfasis en que se debe trabajar para la unión y expansión porque eso nos abre las puertas a todos”, dijo el intérprete.