Así anunció Amelia Vega sus cinco embarazos

Redacción de entretenimiento

Santo Domingo, RD

La ex Miss Universo 2003 Amelia Vega siempre busca la manera de sorprender a sus seguidores cuando anuncia que la cigüeña toca su puerta.

Aquí te recordamos como fueron los anuncios de las cinco criaturas:

Primer embarazo, Ean

Fue en una fotografía publicada en su cuenta de Instagram, donde la pareja de esposos (Amelia y Al Horford), decidió anunciar que el estreno de su bebé sería en marzo de 2015

Segundo embarazo, Alía

La noticia fue divulgada mediante una fotografía en la que figura la ex Miss Universo 2003, el jugador de baloncesto y Ean, su primer hijo, con una camiseta blanca identificada como "queens (Vega), prince (Ean), king (Hordford) y princess”, que corresponde a la segunda criatura que esperaban.

Tercer embarazo, Ava

En su tercera ocasión, la modelo utilizó una fotografía en la que estaba con esposo y sus dos hijos Ean y Alía, con el mensaje "Baby in the oven" o bebé en el horno, hicieron el anuncio.

Cuarto embarazo, Nova

Con una tierna fotografía donde aparecían sus tres retoños con carteles en los que se lee “We have a surprise 1, 2, 3, four, baby #4 is coming jan 2021 (Tenemos una sorpresa: el cuarto bebé viene en enero)” y con la ecografía en mano, la beldad dominicana dio la feliz noticia de su cuarto embarazo.

Quinto embarazo

Para este quinto embarazo Vega simuló una cancha de básquet y en una pelota rosa con azul dibujó el número 5, haciendo referencia a quien será el nuevo integrante de la familia.