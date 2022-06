Actriz Daniella Navarro confiesa fue abusada sexualmente por su abuelo cuando era niña

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La actriz venezolana Daniella Navarro confesó por primera vez públicamente que fue abusada sexualmente por su abuelo cuando era una niña.

La actriz de “Marido en alquiler” calificó ese suceso “como una de las peores etapas de su vida”: “Viene una de las peores etapas de mi vida que fue ser abusada por mi abuelo”, comenzó diciendo Daniella, quien se desplomó en llanto al hacer esta revelación en el reality “La casa de los famosos”.

Además de señaló, “Y no poder decir absolutamente nada porque ya sentía que yo era responsable de que mi mamá tuviera el corazón roto y no quería romperle el corazón diciéndole que su papá abusaba de nosotras y seguí guardando rabia en mi corazón…”.

Navarro, de 40 años, reveló que se guardó el lamentable hecho hasta los 25 años: “Mi mamá me regaló el que es mi mejor amigo hoy en la actualidad, que es mi hermana, y decidí no romper la felicidad que eso había traído a la familia y me lo guardé hasta mis 25 años”.

Asimismo, contó que ese no fue lo único difícil que le tocó vivir, ya que estuvo a punto de perder las piernas tras la llegada de su hija.

La villana de “Relaciones peligrosas” explicó que al inició, cuando se casó a los 21 años y la presión por cumplir con los estándares de belleza, la llevó a inyectarse sustancias en sus extremidades.

“Con la llegada de mi princesa empiezo a sufrir un problema en mis piernas cuando estaba embarazada y se corría el riesgo de que si hacía tratamiento mi hija podía venir con alguna condición. Era que mi hija estuviera bien o eran mis piernas y yo decidí que fuera mi hija y no quise hacer más tratamiento”, explicó.

Y agregó que lo peor estaba por llegar: “En el 2019 un médico dijo que ya no podía hacer nada por mis piernas y que para que no tuviera una trombosis o algo referente al corazón iban a tener que cortar un pedazo de mis piernas. Mi madre y yo trabajamos hasta más no poder con los tratamientos que nos sugerían, pero en los Estados Unidos ninguno funcionó y yo decía que si me iban a quitar una parte de mi cuerpo lo hicieran en mi país”.