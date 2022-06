Muerte de Nicolás Díaz “Margaro” genera “circo mediático”

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

La muerte de Nicolás Díaz “Margaro” dejó a su alrededor una discusión mediática sobre la realidad que viven los humoristas y otros actores del mundo del entretenimiento que mueren en la pobreza y se ven en la necesidad que sus compañeros del medio asuman sus gastos funerales.

El debate alrededor de la partida física del humorista ha sido si quienes asumen los gastos deben hacerlo público o no.

Margaro fue encontrado muerto por unos vecinos ayer domingo en su residencia en el sector Libertador de Herrera, donde vivía solo y según las personas cercanas, llevaba varios días aquejado de salud.

Gastos fúnebres

Tras conocerse el deceso, el diputado y comunicador Bolívar Valera “El Boli” anunció mediante las redes sociales que se haría cargo de los gastos fúnebres y no había necesidad de hacer una colecta pública.

“Cuidado con los desaprensivos, NO se está haciendo recolecta para los gastos funerarios de Margaro, gracias a Dios desde esta mañana eso está resuelto. No jueguen con la dignidad de la gente, usted NO done dinero con esos fines”, dijo El Boli en Twitter.

En otra publicación el también productor Invitó a los familiares de Margaro a comunicarse con él, por si necesitan algo más.

“Gracias a la Fundación Alejandro Asmar por el ofrecimiento, pero no es necesario, desde esta mañana está resuelto, si quieren comunicarse con la familia para la intención de trasladarse a Santiago, me pueden escribir en privado”, escribió.

Opinión de El Pachá

Por su parte, Frederick Martínez “El Pachá”, a quien el comediante consideraba como “su papá” por tenderle la mano cuando más lo necesitaba, dijo que “es muy bueno criticar y maltratar al Pachá, pero fuimos los únicos que lo asumimos por más de 10 años”.

“Se nos fue Margaro que no vengan muchos ahora a hacerse de héroes porque en vida lo abandonaron y hasta muchos lo tildaron que estaba loco como Venya Carolina y que así mismo está El Pachá, que no vengan a buscar protagonismo ahora que Margaro se nos fue”, expresó el controvertido comunicador.

Sus últimos años Margaro lo pasó trabajando en el programa “Pegate y gana” y finales del 2021 trabajó por poco tiempo en el programa radial "El mañanero", de Bolívar Valera.

El humorista de 62 años, pasó sus últimos años de vida entre precariedades, aunque tenía casa propia de concreto de 44 metros cuadrados, construida en block y techo de hormigón, por una donación del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI). En 2018 fue beneficiado una pensión de 25 mil pesos mensuales, otorgada por Danilo Medina Sánchez.

Debate

Debido a esto los usuarios en las redes sociales han criticado que se estén peleando por quien pagará los gastos del velatorio, argumentando que en vida el humorista vivió en la miseria.

“Las cosas hay que hacerlas cuando la persona está vida. Toda ayuda, se para lo que sea, no tiene sentido luego de que alguien se muere. Para Margaro ya sería lo mismo que lo piquen y lo tiren al mar. Esa ayuda después de muerto no le llegó a él en realidad”, comentó el usuario Mario Rojas.

“Le han dado más relevancia a quien pago los servicios fúnebres de Margaro que al mismo cuerpo”, dijo Luis Miguel Guílamo.

“Lo triste de la muerte de margaro no es la misma muerte, sino más bien que nunca hicieron por él nada en vida y ahora todos quieren hacer y hablar”, comentó Indhira Castro.

Un escrito de José Rafael Sosa sobre la muerte del comediante dice: “Y queda la lección: debe existir quienes defiendan a los artistas populares, en especial a los que no pertenecen a los círculos de la alta industria del entretenimiento.

Por otro lado, hay quienes aplauden la acción de Bolívar Valera y defienden que pague los gastos fúnebres y se haga público.

“Usted @bolivarvalera y el elenco del @mananerord, han hecho tanto por margaro, que cualquiera en estos últimos días lo llevaron de nuevo a dónde pertenecía y sin otro interés, sino el de ayudar, Dios te bendiga siempre por tus hechos desinteresados por #margaro”.

Precariedades

Hace unos meses Margaro confesó en una entrevista para “Altanto TV” de la periodista Colombia Alcántara que no cree que Dios pueda darle una tercera oportunidad para mantenerse con vida, luego de dos oportunidades en las que se vio al borde de la muerte.

Primero cuando hace 12 años fue victima de la delincuencia al ser atracado y lastimado de cuatro puñaladas por desaprensivos y luego vio su vida en peligro fue cuando una prediabetes lo hizo ser internado de emergencia en la clínica Cruz Jiminán.

Sin embargo, contó que las dificultades que le hicieron vivir momentos de mucha amargura lo llevaron a obtener una vida con mejor dignidad.

Margaro, quien fue merecedor del premio Casandra como comediante del año en la década de los 90’s, se destacó en importantes papeles en el cine, como en las películas “Nueva Yol 3”, “Perico Ripiao”, “El retorno de una estrella” y “Cuatro hombres y un ataúd”, entre otras.

En esa última entrevista concedida hace tres meses, el humorista criticaba que en todos los países a los artistas los valoraban, sin embargo, aquí era todo lo contrario.

“El Ministerio de cultura no ha hecho absolutamente nada por un artista”, dijo.

De sus inicios en Santiago pasó por los principales programas de humor del país realizando un trabajo por más de tres décadas.