"El Padrino", la histórica película vista 50 años después por Al Pacino y Robert de Niro

Robert De Niro y Al Pacino siguen defendiendo el negocio familiar medio siglo después. Las leyendas del cine se reunieron para la proyección del 50º aniversario de "El Padrino" en el United Palace, organizado por el Festival de Cine de Tribeca, que De Niro, de 78 años, cofundó en 2002 para reactivar la escena cultural del bajo Manhattan tras el 11-S.

Pacino, de 82 años, y el autor Michael Hainey participaron en un debate sobre el seminal título mafioso del director Francis Ford Coppola antes de que Tribeca proyectara la restauración de la película.

De Niro y Pacino se unieron previamente a Coppola, de 83 años, en el escenario de la 94ª edición de los Premios de la Academia, donde el icónico director reflexionó sobre el aniversario de su obra magna.

"Siento que momentos como éste deben ser sinceros y breves", dijo, dirigiéndose a De Niro y Pacino. "Y estoy muy agradecido de que mis maravillosos amigos hayan venido aquí para ayudarme a celebrarlo con ustedes".

“Conocí a Al Pacino unos años antes de que se hiciera El Padrino, y somos buenos amigos desde hace décadas. Hemos hecho cuatro películas juntos, incluida la más reciente, El Irlandés, de Martin Scorsese. Hice una audición para El Padrino junto con todos los demás actores de Nueva York de la época, y Al, por supuesto, consiguió el papel de Michael. Supongo que pensaron que yo era demasiado joven y demasiado guapo para el papel. Pero, irónicamente, interpreté a su padre en la segunda parte. Así que, cuando le pedí a Al que viniera al festival este año, le dije: - Sabes que es el Día del Padre. Tienes que mostrar algo de respeto".

P. La primera vez que viste El Padrino, ¿fue en el estreno o en una proyección con privada con Coppola?

La primera vez que la vi fue con Francis F. Coppola. Me mostró el primer corte de la película de

primero. La primera vez, ni siquiera la había terminado, y probablemente fui el primero que la

vio.

P. ¿Y qué pensaste?

Pensé que era buena pelicula. Pero también me observaba a mí mismo.

P. ¿Y cómo creías que habias actuado?

Fue terrible. Hasta donde mis ojos podían ver, pensé, ¿qué estoy haciendo? Y entonces tuve

notas, lo creas o no. Volví a ver a Francis Coppola en su oficina, y tenía tres notas. Y me

preguntó cómo me sentía sobre la película, y le di mis notas. No las leyó. No hizo nada. No las

leyó, en realidad. Era una película maravillosa. En ese momento, recuerdo que pensé que aún no habíamos tenido ninguna reacción. Porque la gente no la había visto. Pero yo la vi, y pensé que era muy buena, ¿sabes? Nunca piensas... No sabes cuando algo que hiciste es como...bueno. Por desgracia, a lo largo de los años, hice mis propias películas. Hice un montón de películas, así que tienes un poco de amor propia, estás como tratando de ser justo contigo mismo, tratando de entender la película, pero cuando vi la película, estaba joven. No sabes mucho, y hasta hoy, no sabes cómo es algo hasta que lo ves con un público. Un público te dice la película que has hecho. Simplemente lo hacen. Cuando ves una película que has hecho, te hace retroceder ae se preciso momento en que filmabas. Como suelo decir, es como un cuadro. Cuando alguien pinta un cuadro, no lo veo realmente hasta que me alejo. Cuando estoy cerca del lienzo, no logro distinguir su significado. Me alejo. Y ahi empiezo a verlo. Lo mismo ocurre con el cine. El cine es un público, es eso para una película. Te permite tomar esa distancia y ver lo que realmente hay.

P. Cuando Francis te encontró para el papel, habías hecho varios papeles. Saltabas en todos lados. Ganaste tu primer Tony, pero también tuviste trabajos locos como ser portero en un edificio de apartamentos. Y si los rumores son creíbles, tus fotos de casting fueron tomas en la puerta de tu oficina, ¿es eso verdad?

Esto es extraño. Fui portero, sin saber nada de cómo funcionan las cosas, claro. Pero mi amigo era el superintendente. Y me dijo: - tendras un techo sobre tu cabeza-. No tenía a dónde ir, Así que fui, y fui el superintendente en pequeños apartamentos de una habitación. Allí conocí a un tipo griego un par de edificios más abajo. Mi amigo me dijo: - si tienes problemas, llama al griego-. Así que le llamé al griego, y él vendría a arreglar cualquier problema dentro del edificio. Y trabaje allí un buen rato, y tenía una solo foto que me gustaba de 8x10 de mí mismo. Tuve que tomar esta foto y hacer varias copias para distribuir. Sólo conseguí el dinero suficiente para conseguir una foto, pero era una foto bastante buena, e hice las copias. Tenía como 22, 23 años. La tomé en la puerta de mi trabajo de superintendente, en la puerta del apartamento en el que vivía. Una especie de selfie.

Pero la historia cuenat que nadie te quería para el papel de Michael, solo Francis (Ford Coppola), que tan cierto era eso?

Francis Coppola me llamó. Lo conocía de antes. Yo había hecho una obra en Broadway y él vino a verme en ella. Dias despues me envió un guión, y el guión era una historia de amor, y quería que fuera a San Francisco inmediatamente para que pudiera interpretar el papel principal en esta historia de amor. Era sobre un profesor. Era un guión muy bueno. Era casi mitológico, y sin embargo era real, y era simplemente genial. Me gustó mucho. Fui allí, y por supuesto, estaba en Zoetrope, y tenías a Spielberg, tenías a George Lucas, DePalma, Scorsese. Todos estaban allí en este lugar. Eran niños, y estaban juntos.Eran los años 70, ¿sabes? Era ese tipo de grupo. Así que los conocí, pero estuve con Francis durante cuatro o cinco días. Luego regresé. Nunca más supe de él. No, porque noqueria que trabajaramos juntos. De hecho, Bob Evans (el productor) no me quería en la película. Era Hollywood de ese momento, y yo no encajaba en ese tipo de cosas. De todos modos, pasa un año y luego recibí una llamada de Coppola. Había estado trabajando como actor en Nueva York en ese tiempo, y hago esta película, llamada Pánico en Needle Park. Fue una película realmente buena. Francis me llama con esta pelicula aun sin estrenar y me dijo: - Hola, Al-. Le dije: - Hola. - Es Francis. Dije: -¿Francis? Hola, Francis. ¿Cómo estás?. Él dice: -estoy bien. Estoy haciendo El Padrino. Pensé que tal vez había estado sin trabajo o algo así. ¿Por qué me está diciendo esto? - Te quiero para este papel-. Le dije: - No lo se. Pensé que no habia manera de que consiga el papel. Había todas esas grandes estrellas de cine en linea, siendo cascadas, estaba Dustin Hoffman, Ryan O’Neal, Paul Newman, James Caan, Michael Caine. Pensé, ¿qué es lo que quieren? ¿Cómo voy a conseguir ese tipo de papel? No lo queria. Me iba bien. Mi vida está bien. Quiero decir, simple. Toco el piano a veces, voy al teatro, leo, vivo en Nueva York y tenia una pizzeria cerca de mi casa. No necesitas nada más. Así que, ¡resulta que no lo acepte! ¡Ja! Soy tan estúpido a veces. Sólo digo cosas tontas. Pero de todos modos, el tuvo paciencia conmigo. Y obviamente al final termine aceptandolo. Voy a confesar algo que probablemente llegará a Internet. Y lo he mantenido en silencio todos estos años. Pero tengo que decirlo esta noche, porque no sé cuándo tendré la oportunidad de volver a decirlo. La primera persona que se lo dije fue a mi abuela, que era la única que quedaba viva. Me criaron mi abuela y mi abuelo, mis padres habían fallecido hace años. Así que llamé a la abuela y le dije: - Abuela, estoy en El Padrino. Hubo una larga pausa, y ella dijo: - ¿Oh?, como siempre decía. Ella no sabía nada de eso. Colgó. Me volvió a llamar media hora después y me dijo: - ¡Oh! Estás en esa cosa. El libro salió. Oh, sí. - Sólo quiero decir que ahí es donde nació el abuelo. Yo dije: - ¿Dónde? Y ella dijo: Corleone. ¿Qué te parece? No sabía que el abuelo era de Corleone. Hablando del destino,Yo creo en eso. El ganador del Oscar añadió que se sorprende cuando la gente le dice que nunca ha visto la película, añadiendo: - Han oído hablar de ella. Te lo dicen. He oído decir: ¿estuviste en ella? Era una película, ¿no?".

"El Padrino" cuenta la historia de la familia del crimen italoamericana de Don Vito Corleone (Marlon Brando) cuando su hijo menor Michael (Pacino) se une a la mafia y trata de compaginar el violento negocio familiar con su matrimonio con su esposa Kay (Diane Keaton).

La película, basada en la novela homónima del guionista Mario Puzo de 1969, ha sido ampliamente considerada como una de las mejores películas de todos los tiempos desde su estreno en 1972. Ganó tres premios de la Academia, entre ellos el de mejor película y mejor guión adaptado, además de las nominaciones para Coppola y Pacino.

De Niro protagonizó en 1974 El Padrino Parte II como una versión más joven de Vito.