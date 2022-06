Hombre apunta con pistola a Don Miguelo tras intentar meterse a casa de un vecino

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Don Miguelo se suma a la lista de figuras víctimas de la delincuencia recientemente luego que un ladrón le apuntara a la cabeza con una pistola cuando intentó robar en la casa de un vecino.

El artista urbano denunció con un video que el sujeto intentó entrar pasada la medianoche del jueves en la vivienda de un vecino y se ve claramente cuando le apunta con el arma de fuego. Afortunadamente, el artista salió ileso.

"Si yo lo mato a él por este estar robando en mi propiedad... ¿Qué haría el Ministerio Público conmigo? PERO!!! Y si me mata él a mí, harían algo?", dijo en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “"Eto ta del diablooooooo. Trataron de meterse en casa de un vecino, cosa que no se le dio al ladrón. No pasó más de ahí y se fue el ladrón. Esto pasó anoche a las 12:45 a.m.".

Al igual que el cantante de “7 locas” sus colegas El Mayor y Toxic Crow se enfrentaron al horror de los asaltantes.

En mayo pasado, el exponente de música urbana El Mayor Clásico fue víctima de robo.

El Mayor ya recuperó parte de los equipos de trabajo que le fue sustraído a su personal, en un ataque a las 2:00 de la madrugada, frente a su residencia.

En noviembre de 2021, el cantante urbano Toxic Crow tuvo que ir a la Fiscalía de Santo Domingo Este tras ser citado por las autoridades por golpear a un supuesto ladrón de retrovisores.

En ese entonces se hizo viral un video en el que se ve a Luis Enrique Caonabo Mesa, nombre de pila del artista, propinándole "una pela” a un joven mientras estaba amarrado.

“Lamentablemente voy a tener que irme de forma definitiva de la República Dominicana con toda mi familia y vivir en un país más seguro donde no exista tanta doble moral y se respete más la seguridad, integridad y tranquilidad de un ciudadano que sólo a sido un ejemplo para la juventud. Pero tranquilo que el tiempo y los hechos me darán la razón”, expresó esa vez en su cuenta de Instagram.