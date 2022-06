Gabi Desangles: “Con hambre a nadie le importa la corrupción”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La comunicadora Gabi Desangles estalló en contra del Gobierno y el presidente Luis Abinader por los pacientes de medicamento de alto costos y dijo que “con hambre a nadie le importa la corrupción” refiriéndose a uno de los principales temas que trata el primer mandatario.

En una intervención en el programa “Esto no es radio” la presentadora le dijo al presidente que se tome muchas fotos porque “la cosa ta´ fea y yo no lo veo a usted repitiendo esta labor”.

“El pueblo dominicano cuando tiene hambre, cuando se le está muriendo un familiar, cuando no tiene para buscar una pinta de sangre, cuando no encuentra un médico que le resuelva, cuando tiene un niño con autismo quien se le cuide, no le importa la corrupción”, manifestó Desangles.

Asimismo, expresó que “Se lo roben todo. Que bueno que los Medina se robaron la mitad del país, pero yo tenía mi medicina”.

La actriz dijo que hay cosas que son prioritarias sobre todo en un país como República Dominicana e invitó a Abinader a ponerle atención a los problemas de la salud y el hambre y luego seguir frenando la corrupción.

“Cuando tú te pones a pensar en los medicamentos, pero cuando tú bajas es gente sufriendo haciendo una fila. es dolor, es frustración de familia sintiendo que sus seres queridos se le van a ir porque en este país la gente no gana dinero para comprar medicina porque no hay un sistema de salud que los respalde”, aseveró la comunicadora.

Recientemente pacientes se quejaron por desabastecimiento en el Programa de Ayudas Médicas y Alto Costo del Ministerio de Salud Pública.

Luego el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó que esa Dirección contará con un comité gestor.

La razón detrás de la creación del comité es agilizar y fortalecer las operaciones de la dirección, buscando calidad y eficacia, así como transparencia en la compra de los medicamentos.

“La situación actual de la dirección se debe al aumento significativo de pacientes que esperaban ser incluidos en la dirección desde el año 2017 y que, de una forma u otra, y por razones ajenas a la institución, no formaban parte de la misma; esto representó un incremento de más de 10,000 pacientes entre los años 2021 y 2022”, expresó Rivera.