El Alfa: “Quiero demostrar que el dembow puede llenar un estadio”

Jhangeily Durán

Santo Domingo, RD

El artista El Alfa el jefe ofreció detalles de su próximo concierto en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, haciendo hincapié en su intención de demostrar que la música urbana dominicana tiene “alta capacidad” para realizar un evento masivo de cualquier índole.

“Hay gente que dice que solo Romeo, Juan Luis Guerra y otros artistas de cierta fama pueden llenar ese estadio y yo voy a demostrar que no, el dembow puede hacer historia este próximo sábado 16 de julio”, dijo “La leyenda del dembow”.

El dembowsero dominicano explicó que el productor oficial del evento, Saymon Díaz, le había ofrecido capacidad para 30 mil personas, sin embargo, le exigió llegar al tope del estadio bajo la misma justificación: “el dembow lo logra”.

Emanuel Herrera Batista, nombre de pila del urbano, confesó que habrá invitados nacionales e internacionales, no obstante su intención es que el foco sea el género que nació en la tierra dominicana.

“Yo puedo meterles cinco artistas internacionales y 10 nacionales sin ningún problema, pero no quiero anunciarlos porque el foco es El Alfa, los dominicanos. Sorpresas habrán muchas”, expuso el intérprete de “Gogó Dance”.

Por su parte, el productor Saymon Díaz comentó a la prensa que el evento se llevara a cabo con la gama de tarimas más grande que poseen y contara con una gran producción de luces y sonidos.

“Esto no va a tener necesidad de envidiarle a ningún concierto de talla internacional, o sea que estamos poniendo todos los cañones para que esto sea algo único, que la experiencia de la gente sea única y que sea un concierto memorable”, explicó el productor.

Además, añadió que quienes vayan a disfrutar “no deben preocuparse” por la seguridad, pues contara con el mismo sistema implementado en todos los conciertos producidos por Díaz.

Se viene quinto álbum

Las metas del El Alfa no se limitan a cumplir el sueño de llenar el Estadio Olímpico. Entre esos objetivos está la elaboración de un quinto álbum musical, que según el intérprete de “Galapin”, comenzara a trabajar dentro de unas semanas.

“Yo tengo cuatro álbumes en mi carrera artística, acabo de hacer el álbum de Sabiduría y ya dentro de dos semanas voy a empezar a grabar el próximo y estoy muy feliz de seguir cumpliendo metas”, puntualizó.

La creación de estos álbumes, el urbano lo considera como “el motor” de la carrera musical de cualquier artista y dijo que, el problema del dominicano es que “solo quiere hacer sencillos”, cuando El Alfa considera que deben trabajar por crear sus propios repertorios.

Lejos de las redes

Luego de que periodistas de este diario cuestionaran al artista sobre su parecer acerca de la sociedad que opina que letras como las de sus canciones puede “corromper a la juventud”, Emanuel explicó que, no podrá modificar esa situación.

“El Alfa no va a poder cambiar eso, él lo que si puede cambiar es su vida, yo me puedo enfocar en mi carrera artística y en mi vida, yo no escucho chisme”, aclaró.

Además, aprovechó la pregunta para confesar que utiliza las redes sociales únicamente para generar dinero y aconsejó que los nuevos talentos se alejen de las redes sociales cuando se trate del morbo.

“Yo entro, público y salgo, y me gustaría que los artistas urbanos también hagan eso porque antes cuando era novato cometía muchos errores y estaba pendiente a los que otros publicaban y ahí es que está el problema o nos enfocamos en llevar nuestra vida o llevar la de los demás”.