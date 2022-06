En Santiago se comenta: Vitico García Sued, nuevo presidente de las Águilas Cibaeñas

Bélgica Suárez

Santiago de los Caballeros, RD

¡Hola, buenos días! Vitico García Sued, conocido en Santiago, de una familia tradicional, siempre atento, es querido por muchos por su forma de vida. Hace un tiempo largo fue senador de esta provincia, destacándose en esos años como un político diferente, siempre bonachón, decente, amigo de los amigos, ligado al deporte, ayudando a muchos jóvenes que quieren ser deportistas de carrera, impulsándolos. La semana pasada este gran ser humano fue escogido como presidente de Las Águilas Cibaeñas, designación que fue muy bien recibida por todos. ¡Felicidades!

Puerto Plata

La Novia del Atlántico se está poniendo de moda otra vez, un montón de construcciones de apartamentos para veranear y son muchas las personas de Santiago y hasta de La Vega que están adquiriendo el suyo para disfrutarlo como segunda casa. Pero lo que es un verdadero paraíso es el Ocean Club, ubicado en Sosúa, son apartamentos con una arquitectura moderna, rodeados de piscinas y playa, administrado por la cadena Marriott, con todo el confort, la elegancia y la finura de esa cadena hotelera. Es un encanto hospedarse ahí, hay extranjeros que viven en este paraíso, pero también cualquiera que quiera quedarse lo puede hacer, tiene un restaurante gourmet para los huéspedes, una verdadera belleza, la comida es fresca, se encuentran las más exquisitas bebidas y exclusivas champañas, los mozos atiende con un gran glamour. El propietario e ideólogo es un francés que tiene más de treinta años en el país, Ian Schembri, conoce realmente los grandes placeres de la vida.

Comentario

El nuevo restaurante de Santiago, Kyoto, está bien pegado, ya he escrito de sus comidas y atenciones, parece que hacía falta en esta ciudad un ambiente como ese, a partir de las once de la noche se convierte en bar, discoteca, música alta, los jóvenes no se sienta, los hombres viste en jeans, algunos ceñidos al cuerpo, tenis de marcas exclusivas, las mujeres con sus cuerpos bien formados, ropas a la moda, pasándola súper bien, pero parece un teteo por la cantidad de gente juntas, increíble. Nadie tiene mascarillas puestas en un lugar cerrado, entré con mi tapaboca y hasta me veía ridícula, qué barbaridad y pensar que el Covid no se ha ido, hay tantas personas contagiadas, conozco más de diez que están muy mal de salud, pero nada, adiós a las mascarillas.

Museos

Me encanta el título “La Noche Larga de los Museos” que ahora ya podemos disfrutar por todo el país, es tan encantador visitar estas salas, allí encontramos muchas historias, sobre todo adentrarse a la Zona Colonial, es interesante. Ya en Nueva York abrieron estas galerías, que fueron cerradas cuando comenzó la pandemia, ahora es gratis, cuando voy a Nueva York, ciudad que me atrae, me gusta visitar algunos museos. Hasta la próxima.