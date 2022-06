Danny Rivera en un reencuentro de complicidad y aplausos renovados ante dominicanos

Patria Reyes Rodríguez

Santo Domingo, RD

A sala llena, con largos aplausos, la complicidad del maestro Amaury Sánchez y un público que vibraba al corear sus canciones, el cantautor Danny Rivera se presentó el sábado en el Teatro Nacional.

Con un repertorio de 25 de sus más emblemáticas canciones, Danny Rivera compartió con su público la gala del 60 aniversario de su carrera artística en una única función.

“La traición, la música, que nos lleva al viaje del amor y al romance. Que especial se hace cuando un grupo de persona le acompaña a hacer su sueño realidad”, dijo el artista al momento de pedir un aplauso para el maestro Amaury Sánchez, a mitad del concierto, luego de interpretar “Siempre me pasa lo mismo”, “Amar o Morir”, “Me resulta increíble”, “Cómo he de vivir sin tu cariño”, “Qué daría yo”, “Con las alas rotas”, “Es un buen tipo mi viejo”, “Este amor que tú me has dado”. y otras.

“Es tiempo de la mujer y por eso, le están demostrando al mundo todo de lo que son capaces”, expresó Rivera en un cálido momento en el que destacó que hay una nueva generación de voces hermosas y con esto llamó al escenario a la artista Diana Ramos, con quien cantó “Para decir adiós vida mía”. El artista también compartió escenario con el cantautor dominicano Cheo Zorrilla, a quién agradeció su amistad y con quien entonó a dúo canciones de su autoría como: “Con las alas rotas”, “No quiero nada sin ti”, “Para que vuelvas”, la que Zorrilla confesó que compuso para una novia que tuvo de nombre Angelita.

Desde el público sugían las voces solicitando una que otra canción a la que Rivera respondía siempre con una marcada complicidad con su público y con el maestro Amaury Sánchez, quienes en muchos momentos bromearon a la hora de presentar algunas canciones y en todo el trayecto del concierto.

Rivera inició la despedida cerca de las 10:30 de la noche, agradeciendo al maestro y a la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo por acompañarle en este especial concierto.

“Tememos al misterio pero lo amamos y sabemos que nos están pasando cosa muy raras y no queremos ver qué somos luz, que somos gente valiosa”, y con esto entonó la canción “Apocalipsis”, invitando a toda la audiencia a sentir .

Luego de salir y volver al escenario, retomó la despedida diciendo “en la burbuja que hemos creado hay algo que está en nosotros siempre y es ese viaje que hacemos para ser feliz”, y d nuevo dando gracias y con un “que está sea más que una canción”, el artista acompañado de una banda que vibraba de entusiasmo, levantó su voz para entonar un canto a la libertad con la canción ‘Libre”.

La noche cerró en la Sala Eduardo Brito con un público rebozado de nostalgias, romance, desamor, amor por la Patria y la ternura de un artista que ya ha trascendido al pedestal de los grandes de la música romántica y comprometida, Danny Rivera.

+ A guitarra

Acompañado en la guitarra por Amaury Sánchez, Rivera interpretó “Mujer abre tu ventana”, “Amor robado”, y para cantar “Bajo un palmar” se integró a la banda el percusionista Guarionex Aquino (hijo).

Emotivo. El artista, durante el concierto que duró más de dos horas, ofreció al público momentos muy emorivos con canciones como “Mi arbol y yo” y “Viejo, mi querido viejo”.