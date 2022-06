Alexis y Fido: “Si uno no innova tu imagen y música, 'te van a quitar tu silla”

María Tejada Lorenzo

Cap Cana, RD

El dúo puertorriqueño Alexis y Fido tienen 20 años en la industria musical urbana logrando conquistar no solo al público millennial, sino también a las nuevas generaciones. Pese a la enorme ola de nuevos artistas y fusiones, su melodía rítmica y pegajosa los posiciona ante el mundo como “Los reyes del perreo”.

En una entrevista con Listín Diario Joel Martínez, mejor conocido como “Fido”, destacó que lo más difícil de hacer música son los cambios y el mantenerse. Pues asegura que ahora hay un “hambre diferente”; razón por la que han tenido que aprender qué los jóvenes quieren escuchar y cómo se expresan.

“Los talentos nuevos siguen viniendo y si uno no innova su imagen y música, 'te van a quitar tu silla”, dijo Raúl Alexis Ortíz, artísticamente denominado “Alexis”.

Música nueva

No conformes con las múltiples nominaciones a los Grammy Latinos, Premios Heat y muchos más, Alexis y Fido buscan seguir presentes en la industria. El reconocido dueto anunció “Barrio canino parte 2”, un EP (Extended Play) que incluirá seis temas.

Los intérpretes de “Mala conducta” revelaron que actualmente se encuentran trabajando en unas colaboraciones con otros artistas y que muy pronto serán de conocimiento para la fanaticada.

“Estamos abiertos a 'montarnos ' en un dembow que nos guste. Nos alegra ver que ese género esté dando la vuelta al mundo y que sirva para 'botar el golpe”, opinó Fido.

Talentos nuevos

“Hay muchísimo talento nuevo, es como si vinieran con un chip. Quizás se inspiraron de lo que hemos venido haciendo. Vinieron a evolucionar la música con una fusión de R&B, tecno, trap y otros ritmos caribeños combinados con el reguetón”, afirmó Fido.

Cultivan su ser

El mundo artístico está lleno de felicidad y triunfos, sin embargo, la vida de los artistas no es “color de rosas” y a veces la presión social y la fama pueden ser detonantes que influyen en su salud mental. Ante este tipo de situaciones, Fido comenta que realiza una rutina de meditación casera para relajarse, así como leer cosas positivas que le sumen a su persona.

Por su parte, Alexis busca como refugio a su madre y a la mamá de su niña, ambas muy espirituales, para que le ayuden a controlar el coraje y la ira que a veces le embarga en diferentes momentos de su vida.

“Con una palabra o frase que ellas me digan ya me controlan. Trato de no meterme en problemas, mantener la boca cerrada y evitar salir demasiado para que nadie pague las consecuencias de mis errores”, contó Alexis.

Agradecidos

Los también productores musicales expresaron la gratitud que sienten por todos sus fans, quienes con su apoyo han conseguido “cruzar mares” a través de su música.

“No esperábamos ese reconocimiento que tenemos. Creímos que nuestras canciones serían más locales. Ahora mismo es increíble lo mundial que es el reguetón y que no hay barreras de lenguaje para escuchar música latina; eso para nosotros siempre fue un sueño el no tener que cambiar de idioma para ello”, dijo Fido con una sonrisa.

Asimismo, señalaron como bonito ver que el público aclame con locura clásicos como “El tiburón” y demás éxitos.

“En estas dos décadas hemos tenido muchas altas y bajas. Alegrías, tristezas y varios disgustos. A veces nos damos nuestro espacio para pensar lo que es mejor para el dúo y llegamos a un acuerdo final siempre pensando en el fanático. Mientras nuestros temas gusten, seguiremos trabajando”, aseguró Alexis.

Ser originales

Alexis y Fido aconsejan a esos grandes soñadores que la originalidad en lo que se hace es primordial, ser diferente hace que “te separes del montón” y por supuesto, eso en conjunto con la paciencia, el trabajo y la disciplina; hará que llegues mucho más lejos de lo esperado.