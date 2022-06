Robertico: “Yo no voy a dejar de hacer películas porque usted quiera”

Redacción de entretenimiento

El productor cinematográfico Roberto Ángel Salcedo expresó su punto de vista sobre aquellas personas que hacen críticas hacia las películas en las que ha participado.

“Yo no lo estoy obligando a usted a ver la película, con el simple hecho de que salga la película y usted no la vea es suficiente”, dijo el también guionista.

Desde sus inicios en el mundo de las artes visuales, Salcedo ha sido criticado por la trama de las películas en las que además de ser guionista, en ocasiones, también participa como actor.

Sin embargo, el comediante no se había ofrecido su opinión ante las críticas, hasta este sábado cuando a través de una entrevista en “Mis Influencers”, segmento del programa “Mañanero TV” demostró su posición ante el tema, cuando Bolívar Valera, quien conduce ese programa le cuestionó sobre el tema.

Asimismo, declaró que, “Yo no voy a dejar de hacer las cosas porque usted quiera, con lo que yo hago yo no le hago daño a una tercera persona, yo me pregunto si tiene consecuencias en la vida de alguien, no, no es así, entonces por qué mortificarse por eso”.

Para culminar con su posición antes las personas que vociferan que sus películas “son malas”, añadió que, es muy probable que se trate de un ciudadano que se vea reflejado en él y de alguna manera quiera poder llegar al nivel del también político dominicano.

A raíz de su posición, muchos usuarios en las redes sociales han apoyado el punto de vista de Salcedo agregando que de igual forma, las personas terminan viendo sus creaciones cinematográficas.