Influencer "Killadamente" busca de Dios: “Me arrepentí, me morí, volví a nacer”

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La influencer Carol Acosta, conocida como “Killadamente”, reveló ante sus seguidores que hace un mes decidió inclinarse por los caminos del Señor y dejar atrás el mundo de las drogas.

Fue a través de una publicación en Instagram que la youtuber dominicana mostró el video donde tuvo un encuentro con Dios, y añadió un mensaje de la situación por la que atravesaba antes de conocer al Creador.

“Me arrepentí, morí, volví a nacer. Y hermanos míos ahora orgullosamente estoy libre de pecado. Dios me perdonó y se siente tan bien ser libre de la ansiedad y la depresión que antes me obligaban a drogarme y hacer cosas que no quería”, colocó Acosta en su publicación hace menos de 24 horas.

Asimismo, añadió que, antes no solía creer en las conversiones religiosas y se arrepiente por hacer sido “ignorante”.

“Antes pensaba que era mentira cuando la gente caía cuando oraba y me burlaba tan feo de esas personas, pensaba que estaban actuando para buscar la atención y cuando viví mi propia experiencia me sentí tan avergonzada y de corazón estoy arrepentida de haber sido tan ignorante”, escribió.

Ahora, Killadamente tiene una única misión: “Mi misión es servir a papá Dios y que ustedes estén orgullosa de la mujer que me voy a convertir”.

La también madre de dos pequeños, solía subir videos con un toque de humor propio a las redes sociales, con relación la belleza y la moda.