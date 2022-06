Sergio Carlo, Alfonso Rodríguez y otras 10 figuras dominicanas víctimas de ladrones

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

Robos y atracos son parte de la cotidianidad en muchos países, un mal del que comunicadores, cantantes y otras figuras tampoco escapan. Y no solo en República Dominicana, sino hasta en el mismo Estados Unidos, donde el comentarista Sergio Carlo y el cineasta Alfonso Rodríguez experimentaron en días recientes la impotencia que deja una acción delincuencial.

El comunicador Sergio Carlo, quien reside en Atlanta, Estados Unidos, denunció el miércoles que perpetraron en su apartamento y se robaron documentos, joyas y las llaves de su vehículo.

“Se metieron al apartamento nuestro en un 4to piso por el balcón y se robaron todos mis documentos importantes (TODOS), la computadora de Gabby (ahí tenemos la dirección adonde la llevaron), mis relojes (3 de ellos jebi), y unas cuantas cosas mas”, informó a través de Twitter.

El caso de Sergio Carlo se suma a uno que recientemente le pasó al cineasta Alfonso Rodríguez, quien también fue victima de la delincuencia en Los Ángeles.

Mientras Rodriguez estaba Cumbre de las Américas en esa ciudad le sustrajeron sus pertenencias de la yipeta.

"Pa' que no digan que na' ma' es allá (República Dominicana) que pasa, aquí en Los Ángeles me rompieron la yipeta y se llevaron todo lo que estaba dentro", dijo en un video.

El cónsul dominicano en Los Ángeles, California, aseguró que le robaron alrededor de siete mil dólares.

Antes de Sergio Carlo y Alfonso, las comunicadoras Sandra Berrocal, Alicia Ortega, Yubelkis Peralta y Jenn Quezada, el cantautor Pavel Núñez, el actor Carlos de la Mota, el salsero Yiyo Sarante, entre otros, sufrieron algún tipo de delincuencia.

Sandra Berrocal denunció en marzo de 2021 el robo de una cartera valorada en casi 7 mil dólares.

A través de un video subido a su cuenta de Instagram señala que sospecha de algún parqueador que le sustrajo la prenda de su vehículo.

“Yo no monto gente extraña en mi vehículo. Con los sacrificios que uno compra las cosas”, expresó durante una transmisión en vivo en su Instagram.

Otros colegas han pasado situaciones parecidas. Alexandra Hatcu, ex esposa del artista urbano Mozart La Para, vivió una experiencia de cerca. La influencer denunció a finales de enero de 2021 que su fotógrafo personal fue atracado por tres hombres en una motocicleta mientras se realizaba una sesión de fotos.

A finales de diciembre de 2020, la presentadora de televisión Jenn Quezada denunció que fue víctima de la delincuencia.

De acuerdo, a la denuncia hecha por la también modelo, el asalto se produjo en una calle Principal de Galindo, Las Corolinas, en La Vega, donde se le llevaron todas sus pertenencias.

“Por favor alguna patrulla policial en La Vega que me ayuden a dar con unos atracadores, me acaban de asaltar llevándose todas mis pertenencias, por favor ayuda”, publicó Quezada en su Instagram.

Minutos más tarde, Jenn compartió un video donde dice que “ahí esta el principal sospechoso del atraco del que fue víctima”, por lo que dijo que habrá recompensa a quien ofrezca alguna información.



Días antes, el salsero Yiyo Sarante comunicó que fue despojado de medio millón de pesos en efectivo, al igual, que sus prendas valorada en más de un millón y su celular cuando estaba en la avenida España en una construcción de su propiedad.

En octubre de 2020, la periodista Alicia Ortega denunció el robo de retrovisores de su vehículo, en un hecho cometido el hecho delictivo frente a la residencia de la comunicadora.

Después Alicia informó que la Policía Nacional identificó como Carlos Mercedes Piña "El Gordo" al hombre que habría cometido el robo.

De acuerdo a las autoridades, transitaba en un Hyundai en donde se encontraron varios retrovisores y allí se estaba el hurtado a Ortega.

En septiembre de 2020, la Policía detuvo a un hombre y lo sometió a la justicia luego de que fuera captado en video el sábado 12 de ese mes y año asaltando a punta de pistola a tres mujeres, incluyendo a Mariasela Álvarez y su hija Rebeca, así como a la familia del productor Tuto Guerrero con tan solo una hora de diferencia, mientras se desmontaban de sus respectivos vehículos en Santo Domingo.

La joven Rebeca Fernández del Pino Álvarez denunció que mientras estaba acompañada de su madre la comunicadora Mariasela Álvarez, en el Distrito Nacional, al desmontarse de su vehículo fueron sorprendidas por un desconocido que, a punta de pistola, la despojó de su cartera con sus documentos personales y 10 dólares, haciendo varios disparos al aire cuando emprendió la huida de la escena.

En febrero del presente año 2022, Mariasela Álvarez reveló en su espacio “Esta noche Mariasela” que fue condenado a 20 años de prisión el hombre que la asaltó a mano armada junto a su hija Rebeca y luego lanzó dos disparos al aire en 2020. Ese día, ese mismo hombre, asaltó a pocas horas de diferencia, a la familia del productor Tuto Guerrero (su esposa e hija).

El proceso duró un año y seis meses, tras varias demoras judiciales en el que fue condenado Pedro Pablo (Pototo).

En el asalto recibió un disparo el camión que era manejado por el chófer Guillermo Batista, quien en ese justo instante iba pasando y le llamó la atención al ladrón, intentando impedir que cometiera el hecho.

Álvarez dijo que la condena fue por asalto a mano armada, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.

"Hoy vimos una fortaleza; se celebró un juicio garantizando los derechos tanto de las víctimas como de los victimarios", dijo Alvarez.

Mariasela confesó que lloró en la audiencia cuando escuchó la pena. "Lloré, lloré por él... al paso que iba ese muchacho lo iban a matar o iba a matar a alguien... Fue un momento muy difícil".

A Pavel Núñez también lo tumbaron. El cantautor denunció en julio del 2020 que fue timado con 10 mil pesos de 20,500 que le solicitaron los delincuentes que hackearon el WhatsApp de su amigo Nelson Torres.

"@nelsonrecords fue víctima de un hackeo de su WhatsApp, pero yo no me había enterado pues no había entrado a su Instagram, al hablarme con tanta propiedad (el delincuente) yo nunca pensé que no fuera él", explicó Pavel.

El hecho es que "yo perdí 10 mil pesos de 20,500 que me solicitaron" los cacos que se hicieron pasar por su amigo.

Al enterarse de lo que estaba pasando decidíó seguir hablándole al ladrón "como si fuese mi amigo de tantos años, Nelson, y al ver que le mandé la evidencia de que ya estaba yo enterado, me bloqueó".

Tras lo sucedido, Pavel dijo sentirse "muy nervioso y asustado de lo vulnerable que somos mi gente" ante situaciones como éstas.

"Así sea su madre que le escriba, llámela antes de hacer cualquier transferencia ya que hoy los WhatsApp están siendo violentados. Espero esto ayude a que no pase de manera masiva en los próximos días", manifestó entonces.

Tiempo después, en diciembre de 2021, Pavel Núñez denunció a través de las redes sociales que fue víctima de un robo de su bicicleta.

Mediante varios videos públicados en su cuenta de Instagram, el cantante relató el momento en que el ladrón extrajo la bicicleta de su propiedad.

“Al parecer este pillo de poca monta que se robó mi bicicleta ayer, le dijeron; “Mira, debajo de una lona, al final del parqueo techado, está la bicicleta de un cantante que sólo piensa en guitarras y canciones, así que ve hurtale la bici que aunque hay cámaras el no se dará cuanta. Oh sorpresa!", expresó el Núñez en el post de su Instagram.

En mayo de 2021, el actor Carlos de la Mota informó que fue encontrada abandonada la camioneta que denunció le fue robada en La Vega, durante el toque de queda por la pandemia.

El actor hizo la aseveración, en su cuenta de Twitter, de que recuperó el vehículo, pero con el llavín del lado del conductor roto, el del encendido y el candado de la palanca de cambios, además, lo encontró sin batería.

“Le rompieron el llavín del lado del conductor, el del encendido y el candado de la palanca de cambios, la dejaron abandonada no sin antes robarle la batería! Muchas Gracias @PoliciaRD esperemos que el video donde se ve el Sonata Blanco les sirva para aprender a los delincuentes”, escribió en sus redes.

Momentos antes de ser encontrado el vehículo, el actor residente en México, publicó un video donde se ve a varios hombres remolcar la camioneta con una soga atada a un carro.

También en mayo del 2020, la comunicadora Yubelkis Peralta fue atracada junto a su esposo Marcos Bona.

Días más tarde, la Policía Nacional recuperó los celulares que les fueron sustraídos mientras hacían ejercicios en las inmediaciones del Jardín Botánico.

La presentadora de televisión dijo que las autoridades le hicieron una llamada el día 16 de mayo, a solo una semana del atraco, para entregarles los aparatos de ella y su esposo.

“La policía tiene una red tan, tan fuerte que todo se conecta y no sé cómo explicarle. El detalle es que ellos dan con quien se los robó, quién lo compró, quién se lo compró al ladrón. El caso es que yo tengo mi celular”, expresó entonces.

Yubelkis detalló que los celulares fueron comprados en una tienda de celular por la suma de 38 mil pesos, “la mitad de lo que vale”.

La presentadora afirmó que “me voy con mi celular que ni me lo creo…”, a lo que mucha gente le dijo que “eso es porque tú eres Yubelkis Peralta, pero no señores, ellos me enseñaron las estadísticas de las personas que le ha pasado lo mismo y que ellos si encuentran el teléfono siempre y cuando las personas cumplan los pasos que la policía le dice”.

En años anteriores entre otras figuras que han experimentado robos o atracos figuran los comunicadores Miguel Susana y Michael Miguel Holguín, la periodista Marivell Contreras, el promotor artístico Lenin Ramírez, el cantante cristiano Marcos Yaroide, los humoristas Phillip Rodríguez, Raymond Pozo y Miguel Céspedes y las presentadoras Katty Ortiz y Yelidá Mejía.