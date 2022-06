Vuelve "Concierto a las madres", este 22 de junio

Santo Domingo, RD

El Teatro Nacional Eduardo Brito presentará nuevamente el Concierto a las madres, el miércoles 22 de junio a las 8:30 de la noche, en la Sala Carlos Piantini. El espectáculo, que tuvo una gran acogida por parte del público, volverá al escenario a petición, y contará con un programa pensado para toda la familia.

Las obras serán interpretadas por los violinistas Laura Linares, Leslie La Rosa, Eudys Jesús Segura y Abraham Santos; el pianista Di Blasio Taveras; la soprano Sibelle Márquez Pagán. Los jóvenes instrumentistas estarán acompañados por la la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional Eduardo Brito, bajo la dirección de su titular el maestro Dante Cucurullo.

El programa estará integrado por las piezas Concierto para piano y orquesta no. 21 en do mayor K467 de W.A.Mozart , Oh mío Babbino caro de la Opera Gianni Schicchi, de G.Puccini, Chi il bel Sogno di Doretta (La Rondine) de G. Puccini y Danzas de Galanta, de Zoltan Kodaly.

El concierto es gracias al apoyo del Banco de Reservas y la Fundación Amigos del Teatro Nacional. Las boletas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha del 22 de junio.