Rebel Wilson, en centro de polémica por salir del closet, mirada a través de 5 de sus mejores películas

Rubén Peralta Rigaud

Miami, Florida

Rebel Wilson, quien decidió hacer pública su relación sentimental con una mujer bajo la supuesta presión de un periódico australiano, irrumpió en la escena en América del Norte con papeles destacados en películas como Bridesmaids y A Few Best Men. Desde entonces, ha aparecido en una serie de películas de comedia, incluidas What to Expect When You're Expecting, Bachelorette y Pitch Perfect, y asumió su primer papel principal en la película de parodia de comedia romántica Isn't It Romantic.

Si bien su intento en la pantalla chica en la comedia de situación Super Fun Night no funcionó del todo, ya que ABC la canceló después de solo una temporada, Wilson continúa causando sensación en las películas. Su próximo proyecto es una película de comedia llamada Senior Year donde su personaje se despierta después de un coma de 20 años y regresa a su antigua escuela secundaria.

Rebel Wilson saltó esta semana a la primera plana de la prensa del corazón cuando decidió hacer pública su relación con una mujer, decisión que habría tomado bajo la supuesta presión del periódico "The Sidney Morning Herald".

La actriz publicó por su cuenta esta semana que mantenía una relación con la diseñadora Ramona Agruma, con quien apareció en el post.

"Pensé que estaba buscando un príncipe de Disney, pero tal vez lo que realmente necesitaba todo este tiempo era una princesa de Disney", reveló la actriz supuestamente presionada por el columnista Andrew Hornery, del periódico australiano "The Sidney Morning Herald".

El director del diario australiano , Bevan Shields, se disculpó este martes por la polémica con Rebel Wilson y asegura que no trató de presionar a Hornery para que ella saliera del armario.

Este impaase la convierte en centro de atención mediática y es un buen momento para mirar hacia atrás a sus películas mejor calificadas. Aquí te dejo las mejores 5 peliculas de esta talentosa actriz australiana.

5- Pitch Perfect 2 (2015)

Secuela de la popular comedia musical adolescente Pitch Perfect , Pitch Perfect 2 continuó centrándose en el grupo femenino a cappella Barden University Bellas y su obsesión por ganar los campeonatos. Entre el elenco más destacado se encuentran Anna Kendrick, Brittany Snow, Hana Mae Lee, Alexis Knapp y Hailee Steinfeld.

4- Isn't Romantic (2019)

El primer papel principal de Wilson en una película funcionó a las mil maravillas, ya que Isn't It Romantic se encuentra entre sus cinco mejores. Apodada una comedia metaromántica, la película se burla de todos los clichés del género de las comedias románticas. Su personaje, Natalie, se encuentra atrapada en una comedia romántica estereotipada, las mismas que ella desprecia.

A ella se une un elenco que también incluye a Liam Hemsworth, Adam Devine y Priyanka Chopra en la hilarante película que recibió críticas en su mayoría positivas, elogiada por su naturaleza para sentirse bien y su humor satírico.

3- Jojo Rabbit (2019)

Wilson, que marcó su primer papel dramático importante, protagonizó esta comedia dramática ganadora de un Premio de la Academia como Fraulein Rahm, una instructora de la Liga de Niñas Alemanas en el campamento de Jungvolk. Jojo Rabbit protagonizó al recién llegado Roman Griffin Davis como Johannes "Jojo" Betzler, miembro de las Juventudes Hitlerianas de 10 años, quien descubre que su madre (Scarlett Johansson) ha estado escondiendo a una joven judía en su ático.

La película Taika Waititi analiza la historia de Adolf Hitler y el concepto de guerra con una lente cómica, con Hitler como el amigo imaginario de Jojo. Wilson es la responsable de una de las mejores citas de Jojo Rabbit cuando habla de haber tenido 18 hijos por Alemania.

2- Pitch Perfect (2012)

Ambas películas de Pitch Perfect se ubican entre las cinco primeras de las películas de Wilson, lo cual no sorprende dado lo populares que son las películas. La primera película, como la segunda, también sigue al grupo de chicas a cappella en la Universidad de Barden y sus intentos de ganar los Nacionales.

En esta película, Wilson como "Fat Amy" hace una audición para unirse al grupo y lo logra. Ella es responsable de muchas de las escenas más divertidas de la película, aunque rivaliza con otros grandes personajes interpretados por Anna Camp, Skylar Astin, Adam DeVine. y Ben Platt. Una de las mejores actuaciones en Pitch Perfect es "Party in the USA" de Miley Cyrus, que surge después de que las chicas se sienten deprimidas porque a Amy le dispara una bala de burrito

1- Bridesmaid (2011)

No sorprende que la película que marcó el papel destacado de Wilson sea la que ocupa el puesto más alto. Marcando su lugar en la historia de la cultura pop como una de las películas de comedia protagonizadas por mujeres más divertidas, Bridesmaids es también la primera película producida por Judd Apatow en recibir una nominación al Premio de la Academia.

La película, escrita por Kristen Wiig, está protagonizada por Wiig junto con Melissa McCarthy, Ellie Kemper, Rose Byrne y Wendi McLendon-Covey como damas de honor de su amiga Lillian (Maya Rudolph). Pero lo que se supone que es una boda perfecta resulta ser todo lo contrario. Wilson tiene un papel pequeño pero definitorio como Brynn, la excéntrica compañera de habitación británica del personaje de Wiig.